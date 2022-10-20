Мобилизованным рассказали об отчислениях с их денежных довольствий

07:22, 20 октября 2022, ПАИ

На вопрос о том, будут ли отчисления с денежных довольствий мобилизованных участников специальной военной операции, ответили эксперты. Информация размещена в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Какие отчисления в ПФР и ФСС производятся с денежного довольствия военнослужащего?

Денежное довольствие не облагается взносами в указанные фонды. Это закреплено в Налоговом кодексе (подпункт 14 пункта 1 статьи 422 НК РФ). Но НДФЛ (13%) c денежного довольствия удерживается.

Будучи мобилизованным, я заболел и попал в госпиталь. Будет ли начисляться денежное довольствие за то время, что я провёл в госпитале?

Да, денежное довольствие военнослужащему начисляется с момента зачисления в списки воинской части вне зависимости от того, находится он в госпитале или выполняет поставленные задачи.

Напомним, что призванные по мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей.

Ранее специалисты ответили на вопросы о денежном довольствии мобилизованных.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.