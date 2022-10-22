Елена Цунаева: Псковский музей жертв нацизма поднимает актуальную тему

18:07, 22 октября 2022, ПАИ

Об актуальности Музея оккупации в Пскове в связи с происходящими событиями рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в эфире радио «7 НЕБО».

«Когда мы начинали этот проект в 2018 году, даже в голову не могло прийти, насколько актуально будет звучать сейчас тема, что нацизм и нацистская идеалогия равны геноциду», — поделилась она.

По словам Елены Цунаевой, проект о том, что никакие «красивые слова про великую Германию» не могут закрыть сущность того, к чему пришла, во что выродилась националистическая идеология. «Поэтому нам очень хочется, чтобы такие музейные экспозиции были», — добавила она.

Депутат отметила, что рабочая группа музея планирует обращаться к главам регионов для продолжения работы в этом направлении. Также она рассказала, почему самое яркое впечатление в музее на неё произвела тюремная камера.

Полностью посмотреть интервью с Еленой Цунаевой можно по ссылке.

Ранее сообщалось об открытии Музея оккупации в Пскове. Вера Емельянова поблагодарила всех причастных к созданию музея. Его уже посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.