В Псковской области установят 12 базовых станций сотовой связи

12:56, 24 октября 2022, ПАИ

12 базовых станций мобильной связи установят в Псковской области за год. Семь из них разместят в Себежском районе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Доступность мобильной связи и интернета - больной вопрос для Псковской области, у нас к тому же расселение хуторского типа, много деревень, где живут от 50 и меньше человек. Но мы нашли решение и совместно с операторами мобильной связи ставим базовые станции», - сказал он.

Виталий Рахманов добавил, что в прошлом году было установлено 48 базовых станций мобильной связи.