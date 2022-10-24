В детской областной больнице займутся развитием реабилитационной службы

16:48, 24 октября 2022, ПАИ

Развитие реабилитационной службы является одной из главных задач Псковской детской областной клинической больницы. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила новый главврач медучреждения Анна Митюшкина.

«Задача стоит достаточно остро: это и проведение диспансеризации в первичном звене, и точно так же углубленная диспансеризация. И сейчас наиболее актуально, я считаю, для нас, это развитие реабилитационной службы. Мы постараемся пройти лицензирование, открыть и кабинет, и отделение. Взаимодействовать вот по этому направлению, раз оно настолько востребовано сейчас, после ковидной ситуации, и по другим разделам медицины достаточно актуально, поэтому будем развиваться и в этом направлении», - сказала она.

На первой встрече с сотрудниками больницы она выразила надежду на то, что весь коллектив будет дружной командой, которую будут укреплять, усиливать, в том числе молодыми кадрами. «Наставники и профессионалы будут рады поделиться своим опытом с молодыми кадрами», - добавила Анна Митюшкина.

«Все проблемы мы будем с вами решать комплексно и не постепенно, а параллельно, потому что времени на раскачку у нас нет. <...> Будем идти в ногу со временем», - подчеркнула в конце обращения к коллегам новый руководитель.

Отметим, что Анна Митюшкина окончила в 1997 году Самарский медицинский университет, педиатрический факультет. После этого она прошла интернатуру первичной специализации по кардиоревматологии, то есть получила специальность «детский кардиолог».

Работала в поликлинике, участковым врачом - педиатром, позже - кардиологом в городской больнице. «Затем уже уходила на некоторое время работать в физкультурный диспансер, то есть спортивная медицина мне тоже знакома. Позже уже по организации здравоохранения, работала заведующей детской поликлиникой», - отметила Анна Митюшкина.

В Псковской области она работает два года и все это время занимает должность заместителя председателя областного комитета по здравоохранению. Курировала вопросы педиатрической службы, родовспоможения. И сейчас, пройдя все конкурсные процедуры, утверждена на должность главного врача детской областной клинической больницы.

Напомним, что сегодня, 24 октября, Анна Митюшкина назначена главврачом Псковской детской областной клинической больницы. Ранее сообщалось, что этот пост покинул Аркадий Гохман.