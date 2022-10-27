Псковским студентам вернут льготы на проезд в междугородних автобусах
Псковским студентам вернут льготы на проезд в междугородних автобусах. Как сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, принято решение о снятии ограничений на предоставление льгот для студентов по оплате проезда на междугородних маршрутах, обслуживаемых предприятием ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Ранее сообщалось, что с 17 октября действие льгот отменяется. Председатель комитета по транспорту Станислав Стармолотов пояснял, что «предоставление льготы приостановлено по причине сложного финансово-экономического состояния ГППО «Псковпассажиравтотранс».
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