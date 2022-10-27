Сеять разумное: возможности и планы Великолукской сельхозакадемии

16:07, 27 октября 2022, ПАИ

Очередным гостем медиацентра ПАИ стала врио ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) Юлия Фёдорова. Встреча была посвящена 65-летию академии, а также возможностям и планам вуза. Итак, насколько востребованы сейчас сельскохозяйственные профессии, как бизнес влияет на образование, какие новые сорта вывели великолукские селекционеры и где популярен псковский лен – читайте в интервью.

Сельхозбизнес

– Напомню, что 4 декабря этого года Великолукская академия отмечает свой юбилей – 65 лет. Давайте сегодня подробно поговорим о том, чем живёт, какие планы строит академия. Из каких регионов к вам приезжают учиться? Насколько академия востребована у абитуриентов из нашего региона и, возможно, других?

– Академия за 65 лет выпустила порядка тридцати тысяч специалистов, и ареал расселения наших выпускников очень велик. Сегодня академия принимает студентов из шестнадцати регионов нашей страны, из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, из Белоруссии. Очень хорошо, когда старые связи возобновляются, когда учатся поколениями: учились родители, учатся дети и уже учатся внуки.

Наверное, самое большое представительство – это Псковская область, очень много смоленских студентов, много поступающих из Тверской области, Новгорода и Ленинградской области, Мурманска, Республики Карелии. Есть экзотические студенты – из Туниса. Сейчас для нас также экзотичной является Эстония.

– Сколько студентов у вас сегодня учится?

– Мы растём, и это очень приятно. На сегодняшний день наша академия насчитывает 2 800 студентов.

– Почти 3 000 студентов! А каков средний балл для поступления? Сложно к вам поступить? Какое место в рейтинге вузов вы занимаете?

– Средний балл – это всегда сложный вопрос. Несколько лет тому назад я была на совещании, где представитель Бауманки говорил, что к ним, мол, поступают гении и их практически нечему учить.

– А зачем тогда поступают?

– Что вы, Бауманка – это бренд, определённый уровень общения, это интеллектуальная среда. Тут всё понятно. Я не могу сказать, что у нас очень высокий балл: 57-60 баллов по разным направлениям. Выделять какое-то направление очень трудно. Скажем, в этом году на зоотехнии сложились такие обстоятельства, что средний балл там 70.

– Он вырос? В связи с чем это произошло?

– Считаю, что это произошло потому, что популярность сельскохозяйственных профессий очень сильно выросла. У нас буквально в пятницу был депутат областного Собрания, который рассказывал студентам, что сельское хозяйство сейчас – это бизнес. Молодые люди, по-моему, хорошо понимают это, что сказывается на приёме студентов на обучение.

Ветеринары и программисты

– Какие специальности предлагает вуз, какие из них более популярные, а какие – менее? Что именно хотелось бы из этого развивать?

– У нас достаточно широкий спектр образовательных программ, и мы не собираемся на этом останавливаться. Сейчас готовим две программы для лицензирования. Думаю, до конца года подадим документы.

На сегодняшний день у нас 25 программ высшего образования, девять программ среднего специального образования и шесть программ аспирантура. Хотелось бы выделить особо, что жизнь сейчас диктует свои условия: более востребованными являются специальности ветеринарного направления. И ребята есть очень талантливые, и сама профессия очень востребована. Думаю, в ближайшее время на ветеринаров спрос не упадёт. И зарплаты в отрасли хорошие.

Безусловный интерес представляют информационные системы. Цифровизация сегодня очень актуальный вопрос: она касается буквально всего – от промышленности до сельского хозяйства. Сейчас существуют такие посевные комплексы, которые не каждый программист разберёт, и там есть где приложить усилия.

– Речь об информационных системах на сельскохозяйственной почве или это общая проблема?

– Именно общая.

– Какова материально-техническая база академии, насколько она отвечает требованиям времени? Что нового появилось и что бы хотелось в перспективе получить?

– Академия обладает хорошей материально-технической базой, очень современной. Но мы понимаем, что этого не хватает. В свете того, что планируются новые специальности, направления, мы разрабатываем новые площадки. Сейчас открываем лаборатории: надеюсь, что к концу декабря будет открыта лаборатория прототипирования.

Очень рассчитываю на то, что мы сможем запустить до конца 2022 года современную лабораторию селекции декоративных и цветочных культур – это интересная тема: в стране большая проблема с материалом цветочных и декоративных культур.

Соответственно, на те направления, которые востребованы и по которым есть специалисты, мы готовим материально-техническую базу. Наши студенты учатся в современных лабораториях, проходят практику на современных предприятиях, знакомятся с новыми технологиями.

– Сейчас в связи с новой экономической реальностью много говорится об импортозамещении, в том числе и в сельском хозяйстве. Как сейчас вуз подстраивается под эту ситуацию? Произошли ли изменения в связи с этим в учебных планах?

– Учебных планов, скорее, коснулась массовая цифровизация. Здесь происходит внедрение электронной образовательной среды, появился огромный контент курсов, которые можно использовать для самообразования.

Что касается импортозамещения, хочется сказать, что вуз работает на земле и для нас импортозамещение явилось отправной точкой. Нашей задачей всегда было вкусно накормить население, научить специалистов это делать, поэтому мы искали отклик у производителей, те программы, которые будут им интересны, специалистов, которые потом будут работать у них на производстве.

А импортозамещение – очень сложный вопрос, потому что кушать хотят всегда и качественно. Приятно, что качественный продукт сейчас широко представлен в Псковской области.

Запах хлеба

– Если говорить о перспективах, куда движется вуз, что бы хотелось получить на выходе, что развивать?

– Нам очень интересно расширять спектр образовательных программ, делать совместные межфакультетские программы и чувствовать потребность в этих специалистах в области. Активно развивается переработка, следовательно, специалисты в этой сфере будут востребованы и сейчас, и в ближайшие 10 лет. Активно развивается селекция – мы открываем направление селекции и занимаемся этим вопросом уже на протяжении нескольких лет. Хотим, чтобы эти специалисты – а это долгоиграющий процесс – были востребованы на территории нашего региона.

– А есть что-то, чем вы гордитесь и заманиваете, когда рассказываете школьникам, приглашая их в вуз?

– В свете 65-летия мы готовим фотовыставку. Было предложено много разных названий выставки. В конечном итоге мы остановились на коротком и лаконичном: «Запах хлеба».

Какого-то бонуса нет, но мы развиваем направления ветеринарии, биотехнологии, инженерное направление. Это очень современные, востребованные специальности, где молодые люди понимают и чувствуют свою нужность. Им очень нравится заниматься в лаборатории, с животными. Поэтому, наверное, в рассказе наших преподавателей о вузе всегда звучит как рефрен: запах хлеба.

– Это те направления, в которых вы можете конкурировать с подобными вузами?

– Сейчас на территории страны 54 аграрных вуза. Это крепкое аграрное братство, мы тесно взаимодействуем, практически все факультеты, все направления. Встречаемся несколько раз в год, обсуждаем проблемы в отрасли и везде видим, что студенты, которые поступают к нам, – это очень интересные, грамотные, талантливые молодые люди. Мы гордимся нашими студентами.

– А с международными вузами есть какие-то связи, программы?

– Естественно! Классический вуз предлагает определённый международный стандарт образования – и либо он есть, и тогда образовательная программа интересная, либо его нет, и тогда это пустой звук.

Хочется рассказать о тесном взаимодействии с научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями Белоруссии. В этом году произошло несколько встреч: приезжали к нам, мы выезжали, встречались наши студенты. Мы проводим совместные культурные мероприятия, интересные научные разработки по трансграничному сотрудничеству, по мониторингу вредных объектов. Это серьёзный труд, который мы проводим с учебными заведениями нашего профиля в Белоруссии.

У нас тесные взаимоотношения и взаимодействие с казахскими коллегами, с Киргизским университетом, поэтому нам есть чем заняться. Нам интересно международное взаимодействие, и мы ищем способы привлечь иностранные вузы.

Пандемия очень многому нас научила, и видеоформат заиграл новыми красками. Сейчас мне уже кажется, что это позволяет очень быстро обмениваться научной информацией и идёт на пользу делу.

Век живи – век учись

– Мы проводим встречи с представителями бизнеса из различных отраслей, и все говорят одно и то же относительно кадров: «Кадров нет». И рефреном звучит: «Молодёжь не та. Вузы учат не тому, что нам надо». В общем, постоянно претензии. Поступают ли вам запросы работодателей? Держите ли вы с ними связь, чтобы понимать, что сейчас актуально?

– Я очень люблю замечания, которые делают нам работодатели, и думаю, что наши преподаватели с вниманием подходят к тому, какие вопросы и требования выдвигают эти люди. Мы с удовольствием с ними взаимодействуем.

У нас порядка 160 договоров о практике (если не ошибаюсь, 168), и это практически все аграрные предприятия Псковской области, близлежащих Тверской, Смоленской областей.

Безусловно, мы взаимодействуем с крупными организациями и слышим маленькие фермерские хозяйства, предприятия. Мне нравится, что бизнес сейчас включился в процесс образования, что они не стоят далеко от нас, что им интересны те, кого мы готовим.

У нас продвигаются различные практики трудоустройства молодых людей: с такой, когда студент (классический вариант) едет на практику на предприятие и остаётся на нем работать, до таких нетрадиционных, как присутствие при защите квалификационных работ представителей работодателей, которые выбирают наиболее интересных для них молодых людей и приглашают их на работу. В этом году у нас была такая практика, мы считаем её успешной. Мы остались довольны и поняли, чего от нас хотят. Это рабочий процесс, и я считаю, очень хорошо, что высказываются мнения – эти мнения мы слышим и принимаем в работу.

– А сколько ваших учеников остается в сельскохозяйственной отрасли?

– Что касается трудоустройства, то порядка 75-78 % наших выпускников трудоустраиваются в отрасли. Другое дело, что это не всегда Псковская область, и для нас это трагичная история, потому что мы готовим кадры для региона. Но мы очень рады тому, что молодые люди едут, например, в Краснодарский край, в Ленинградскую область, где работают на крупных предприятиях, и так далее.

– А едут туда почему – там зарплата выше?

– Жизнь настолько многогранна, что не всегда именно зарплата привлекает. Последняя история с Краснодарским краем: девчонки замуж вышли. Туда ездили на слёт, и парни оказались бойкими, привлекли наших девчонок. А в Ленинградской области зарплаты хорошие, им жильё предоставляют, и они тоже туда едут с удовольствием; там дают возможность учиться, и это хорошо.

Разные форматы. Мне кажется, очень важно, чтобы работодатель, который берёт к себе на работу выпускника, работал «хирургическим» методом: очень важно найти дорогу к человеку, и тогда этот молодой человек готов работать.

– Да, но с этим бывает сложно. Работодатели говорят, что не тому, мол, научили: учили бы другому – мы бы с удовольствием, а так всё не то.

– Всё-таки нужно понимать, что образование – классическая история. Есть образовательные стандарты, в которых прописаны компетенции, и мы не можем маневрировать в этих рамках. Есть органы, которые нас проверяют, мы всё время находимся под пристальным мониторингом. Самодеятельность в этом направлении ещё хуже, и, мне кажется, надо придерживаться того государственного правила, которое есть.

Если работодатели хотят, то здесь масса возможностей научить молодых людей тому, чему они хотят. Сейчас это интересная история: обучение на протяжении всей жизни, когда молодые (и не очень молодые) люди могут получить дополнительную квалификацию, дополнительное образование, научиться тому или иному процессу, и это хорошо. Мы у себя в организации планируем на долгую перспективу запустить порядка пятидесяти майнеров. Майнер состоит из коротких элективов, и мы в них хотим включить все пожелания, которые высказывает бизнес, то, чего они хотят от выпускника. Дальше уже всё зависит от молодого человека, будет он этому учиться или не будет.

– Что такое майнеры и элективы?

– Современное образование развивается, и последние тенденции ведут к тому, что мы с удовольствием развиваем индивидуальную образовательную траекторию, когда молодой человек, получив классическое образование, может выбрать себе узкую специализацию и овладеть ею, пока получает классическое образование. Короткий электив – это несколько серьёзных выжимок лекций, которые позволят молодому человеку заинтересоваться проблемой, найти решение этой проблемы.

Всё своё

– Давайте поговорим о внеучебной деятельности: есть ведь и досуг, и проживание. Какие условия предлагает вуз иногородним студентам, как обстоят дела с общежитиями?

– Наша академия полностью обеспечена фондом, у нас прекрасное общежитие, очень аккуратное, чистое. Мы всегда с радостью показываем и родителям, и абитуриентам те места проживания. Рассматриваем новые формы типа коворкингов, но пока я считаю, что классическая история с общежитием – это школа жизни.

Безусловно, мы не стоим на месте и будем улучшать быт наших студентов, стремимся к тому, чтобы им было комфортно. Но сейчас большее внимание в силу определённых обстоятельств уделяем безопасности. Это важный тренд.

А в целом я считаю, что комфорт, удобство нашим обучающимся мы обеспечиваем. Работает прекрасная столовая. Наши молодые люди публикуют фотографии и рассказывают, что, мол, мы, как наши родители, ездили на картошку. Замечательно, что молодежь сама получает эту продукцию, она поступает в нашу столовую, и так мы можем предложить студенту дешёвый обед. Дешёвый – это 110-130 рублей. Я считаю, что это для молодого человека подъёмная сумма, мы за этим следим. Но это не без их участия: это с их трудом и доброй волей мы можем позволить им питаться в комфортных условиях.

– Каков фонд вашего общежития, сколько иногородних студентов вы можете разместить?

– По-моему, у нас порядка 1300 коечных мест.

– То есть почти половину студентов?

– Да. Наши общежития постоянно поддерживаются в надлежащем состоянии, там сложившийся обслуживающий коллектив: часто это бывшие преподаватели, которые знают, как работать со студенческой средой, и по-матерински или по-отцовски относятся к нашим обучающимся.

– Как вы планируете отмечать свою дату?

– Среди важных мероприятий, коль скоро вуз – это наука, мы будем проводить и студенческую, и преподавательскую конференции, конференцию молодых учёных, когда пригласим наших коллег для обмена мнениями. Мы расскажем о наиболее значимых достижениях в научной сфере. Это будет очень важное мероприятие. Думаю, будет подготовлена выставка, посвященная 65-летию, во всяком случае мы над ней начали работу. Будет подготовлен каталог наших инновационных разработок – и студенческих, и преподавательских. Это то, что касается научного контента.

Теперь то, что касается образовательных траекторий. Наши преподаватели подготовят ряд открытых лекций, посвящённых 65-летию академии, её истории. Это видные профессора, работающие в вузе и других научных и образовательных учреждениях, наши выпускники.

И безусловно, будет культурная программа. Я уже говорила, что мы готовим выставку и концерт. Хочется рассчитывать на то, что будет театральная постановка. То есть будет полноценный, насыщенный юбилей.

– Это в декабре планируется?

– Да. Предполагаю, что мы растянем эти мероприятия на неделю. Я не сказала о том, что планируются соревнования среди студентов высшего и среднего специального образования, между студентами и преподавателями. Это отдельный пласт, и мы очень болеем за наши команды. У нас активные болельщики, и они всегда переживают, если не попали на соревнования. Вот такие мероприятия.

Сапожник без сапог

– В «Яндексе» есть разнообразные отзывы об академии, в том числе негативные, но ни на один из них нет ответа. Вы отслеживаете происходящее в социальных сетях, в интернет-пространстве, реагируете на то, что пишут?

– Безусловно, мы отслеживаем информацию, в том числе и негативную, но наша позиция такова, что если есть негативные отзывы, это значит, что у людей был негативный опыт и его надо искоренять, изживать. Мы просто стараемся, чтобы дальше никто не столкнулся с этой проблемой. Это внутренняя работа.

– Важный момент – это преподавательский состав. Как у вас с этим? Есть ли кадровые проблемы или всё хорошо?

– Это, конечно, будет звучать чудовищно: сапожник без сапог, но кадровые проблемы есть везде, и у нас в том числе. Я не могу сказать, что у нас текучка кадров: наш коллектив достаточно молодой, возраст преподавателей в среднем 44-46 лет. К нам ежегодно поступают 3-5 преподавателей, которые часто заканчивают тем, что защищают кандидатскую или докторскую диссертацию. Мы очень гордимся нашими преподавателями: это подвижники, которые постоянно на связи с производством, занимаются повышением квалификации в рамках своего предмета. Современные форматы дают возможность учиться там, где необходимо.

У нас очень много преподавателей, занимающихся иностранным языком, причём не только в рамках дополнительных курсов, они получают второе, третье высшее образование. Для нас это очень важно, потому что высшее учебное заведение – это прежде всего взаимодействие и международный стандарт, а следовательно, публикации в международных изданиях – это признание наших работ на уровне научного сообщества.

– Каков примерно дефицит кадров?

– У нас порядка 103-110 преподавателей и высшей школы, и среднего специального образования. Среднее специальное образование мы рассматриваем не только как ступеньку, но как возможность для молодого педагога обрести нужный и важный для него опыт общения с аудиторией. Это карьерная ступень для молодых преподавателей. На сегодняшний день у меня нет вакансий преподавателей, они все заняты. Но потребность всё равно есть, и, наверное, 5-7 человек (в основном это иностранный язык и не совсем профильные общеобразовательные дисциплины) мы бы хотели привлечь.

К вопросу о взаимодействии с Псковским и другими классическими университетами: был весьма успешный опыт с Тверским университетом, к нам приезжают практиканты. Мы очень довольны молодыми людьми, они всегда приносят живость, свежие, новые идеи – это очень важно. Была хорошая практика взаимодействия с немецким университетом: приезжали практиканты, и мы тоже с удовольствием работали. Он включались в наш процесс обучения, мы у них чему-то учились, это был нормальный живой обмен. Сейчас, к сожалению, с этим сложнее, но надеемся, что с коллегами внутри страны мы всё-таки наладим контакты.

«Шикарный розовый картофель»

– Ваши специалисты работали над новым сортом хрена, который чуть ли не единственный в России. Сейчас вы над чем-то работаете?

– Да, безусловно. Сорт хрена – не единственный в России, их два, и это интересная история в том смысле, что это очень продолжительный и кропотливый труд, прежде всего – специалиста, который работал в производстве. Уваров Сергей Владимирович – это подвижник, фанат своей культуры, это человек, который смог собрать огромную коллекцию разных образцов сортов, что касается этой овощной культуры. Самые большие производственные площади этой культуры в Псковской области – в принципе, больше нигде нет. И ещё мы можем гордиться тем, что это не просто производственные площади – это площади, занятые сортовыми посадками, то есть всё занято одним сортом хрена – «Уваровским».

Что касается декоративных культур, нам это интересно. Естественно, мы занимаемся и многими другими селекционными процессами. Вопрос сейчас остро стоит об озимой пшенице, мы начали работу в этом направлении.

У нас есть на выходе несколько образцов сортообразцов картофеля. Государством запущена федеральная научно-техническая программа, в ее рамках мы участвовали с нашим индустриальным партнёром, крупной картофелепроизводящей организацией Павлова Владимира Ивановича, с крестьянским фермерским хозяйством, наверное одним из самых крупных в области. Мы готовим новый сорт, и я надеюсь, что в 2023 году передадим его на сортоиспытание.

– Чем он будет интересен?

– Прежде всего, это сорт, который адаптирован к нашим условиям. Во-вторых, это привлекательный внешний вид, востребованный на рынке: это симпатичный розовый клубневый образец, который устойчив к внешним воздействиям, мало повреждается фитофторозом – в наших условиях это очень актуальная проблема. Поэтому надеемся, что этот сортообразец будет запущен в будущем году и мы совместно с порховскими предпринимателями представим новый сорт.

– Может, вы слышали в информационном пространстве о том, что не хватает картофеля для приготовления картофеля фри. Видимо, это особенный сорт. У нас здесь есть перспективы? Нет ли таких запросов от предпринимателей, от государства?

– Мы над этим серьёзно работали совместно с Ленинградским научно-исследовательским институтом «Белогорка». У нас были совместные разработки сортов, которые предполагались не только для картофеля фри, но и для другой переработки. Но, к сожалению, запросов такого плана от наших производителей не было. В основном все хотят от картофеля, чтобы он был урожайный, вкусный и имел хороший товарный вид. Это главные требования картофелепроизводителей.

– То есть фри – достаточно узкое определение?

– Да.

– В следующем году вы планируете начать сортоиспытание нового сорта картофеля – его только начнут высаживать? Когда уже можно будет сказать: вот он, наш шикарный розовый картофель?

– Наверное, как только мы закончим оформление документов. Сортоиспытание – это система, существующая в стране. В 12 регионов мы отдаём наш сорт, который, как мы предполагаем, будет районирован в том или ином регионе. Ориентируемся на второй регион, куда входят Север, Северо-Запад, Калининградская область. Очень надеюсь, что к концу 2023 года мы сможем сказать, что сорт признан.

Псковский лен в Удмуртии

– Несколько десятков лет назад наша область славилась льноводством, и были площадки, на которых проводились исследования. Сейчас это исчезло. Нет ли запросов на лен? Есть что-то обнадёживающее?

– Псковские селекционеры не остановили работу, у них сегодня в портфеле отечественных, псковских сортов порядка двадцати. На территории Псковского района работает Федеральный научно-исследовательский центр лубяных культур, туда входит Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Эти ребята самоотверженно трудятся над созданием сортов, которые востребованы не только на территории Псковской области – в Псковской области они мало востребованы.

– Сорта не востребованы на территории Псковской области, но востребованы на других территориях?

– Но они тем не менее возделываются, посевы льна есть. Основной потребитель псковского льна, насколько я знаю, – это Удмуртия. Мы часто встречаемся с ижевскими коллегами.

– По поводу семян?

– У них возделывают псковские сорта, и они там пользуются популярностью. Мы пересекаемся. Я вам рассказывала об аграрном братстве, коллеги очень хорошо отзываются о псковском льне.

– Псковский лён растёт теперь в Удмуртии, а не в Пскове?

– Да, вот такая, к сожалению, ситуация. И скорее всего, это проблема не селекции специалистов, которые занимаются выведением сортов, размножением, и не семеноводов, а производства. Здесь, наверное, больше трудностей и пока ещё нет востребованности у наших бизнесменов. Поверьте, бизнес очень быстро всему учится. Я хочу сказать, что ещё несколько лет тому назад, например, о рапсе мы говорили весьма скептично, а сегодня вышли на высокий уровень, у нас качественное производство рапса, очень хорошие посевы, и нам есть чем гордиться. Поэтому, если будет запрос, думаю, специалисты Псковского ВНИИ СХ быстро смогут рассказать о своих сортах и предложить, что именно можно возделывать.

– Благодарю вас, Юлия Николаевна, за интересный рассказ и поздравляю с наступающим юбилеем!

– Спасибо. Всего доброго!