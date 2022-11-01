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Происшествия

Во время давки в Сеуле погибла жительница Санкт-Петербурга

Дарья Твердохлеб погибла в смертельной давке в Сеуле. Фото Telegram

Одной из погибших во время давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ —  21-летняя Дарья Твердохлеб. Об этом написал Telegram-канал «Питер онлайн».

Дарья училась на четвёртом курсе по программе «Свободные искусства и науки» и направилась в южнокорейский университет Сонгюнгван по обмену.

Напомним, более 100 тыс. человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хеллоуина. На одной из улиц образовалась смертельная давка. Погибло более 150 человек, из них четверо — россияне.

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