Во время давки в Сеуле погибла жительница Санкт-Петербурга
Одной из погибших во время давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ — 21-летняя Дарья Твердохлеб. Об этом написал Telegram-канал «Питер онлайн».
Дарья училась на четвёртом курсе по программе «Свободные искусства и науки» и направилась в южнокорейский университет Сонгюнгван по обмену.
Напомним, более 100 тыс. человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хеллоуина. На одной из улиц образовалась смертельная давка. Погибло более 150 человек, из них четверо — россияне.
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