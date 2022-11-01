Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

После мобилизации: хватит ли призывникам армейского снаряжения

На вопрос о том, хватит ли призывникам обмундирования, экипировки и оружия для подготовки после мероприятий по мобилизации, ответили эксперты в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Граждане, призванные на военную службу в ходе осенней призывной кампании, будут обеспечены военной формой, экипировкой и оружием в полном объёме.

Призывники проходят обучение и подготовку с учётом новых технологий и видов вооружения, также отмечается в сообщении.

Напомним, что 31 октября Минобороны заявило, что все мероприятия по частичной мобилизации в России прекращены, а с 1 ноября стартует осенний призыв, завершится он 31 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 ноября 2022

На пост главы Пскова претендуют три кандидата
01 ноября 2022

Пресс-конференция с участием Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ
01 ноября 2022

Возможность оформить пособие на рождение ребенка появилась на «Госуслугах»
01 ноября 2022

Юным псковичам предлагают повысить уровень дорожной грамотности
01 ноября 2022

Госдума готовит проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска
01 ноября 2022

«Псков кричал, звал, агитировал»: как готовились к выборам в Думу в 1917 году
01 ноября 2022

Минсельхоз выделит более миллиарда рублей на развитие территорий в Псковской области
01 ноября 2022

Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...