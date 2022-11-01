После мобилизации: хватит ли призывникам армейского снаряжения

13:18, 01 ноября 2022, ПАИ

На вопрос о том, хватит ли призывникам обмундирования, экипировки и оружия для подготовки после мероприятий по мобилизации, ответили эксперты в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Граждане, призванные на военную службу в ходе осенней призывной кампании, будут обеспечены военной формой, экипировкой и оружием в полном объёме.

Призывники проходят обучение и подготовку с учётом новых технологий и видов вооружения, также отмечается в сообщении.

Напомним, что 31 октября Минобороны заявило, что все мероприятия по частичной мобилизации в России прекращены, а с 1 ноября стартует осенний призыв, завершится он 31 декабря.