Псковский губернатор подвёл итоги мобилизации в регионе

13:20, 02 ноября 2022, ПАИ

Псковская область успешно выполнила полученное мобилизационное задание. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании призывной комиссии по частичной мобилизации 2 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

«Все мероприятия частичной мобилизации, в том числе призыв пребывающих в запасе граждан, подготовка и вручение повесток, прекращены. В дальнейшем Вооруженные Силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, будут комплектоваться за счет добровольцев и контрактников», — сказал глава региона.

Осенний призыв на срочную службу будет продолжаться в плановом порядке. При этом, как отметил губернатор со ссылкой на слова Министра обороны РФ Сергея Шойгу, срочники в зону проведения СВО направляться не будут.

Дальнейшая работа призывной комиссии Псковской области будет касаться рассмотрения отдельных жалоб, поступивших от граждан и предприятий, а также представлений прокуратуры об устранении допущенных в ходе частичной мобилизации нарушений.

Напомним, что 31 октября Минобороны заявило, что все мероприятия по частичной мобилизации в России прекращены, а с 1 ноября стартует осенний призыв, завершится он 31 декабря.