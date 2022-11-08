ПАИ снова возглавило список самых цитируемых СМИ региона

10:13, 08 ноября 2022, ПАИ

Псковское агентство информации возглавило список самых цитируемых СМИ Псковской области за минувшую неделю. Также, по данным сервиса «Медиалогия», ПАИ стало лидером по индексу цитируемости (ИЦ). На прошлой неделе на агентство ссылались 24 раза, а индекс цитируемости составил 1,02.

На втором месте по индексу цитируемости - телеканал «Первый Псковский», на третьем - местная лента новостей, на четвертом - «Аргументы и факты - Псков». На восьмом - новичок рейтинга «Комсомольская правда - Псков».

ПАИ цитировали СМИ из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля. Прессу, в частности, интересовали экспорт клюквы из Псковской области в Литву и видео с «Кургана Дружбы» в Себежском районе.