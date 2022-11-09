Протоиерея Михаила Васильева будет отпевать патриарх Кирилл

00:41, 09 ноября 2022, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит в столичном храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, сообщает РИА Новости.

«Отец Михаил был человеком, в котором была неиссякаемая сила жизни. Он делился ею со всеми, кого знал и с кем встречался. Поэтому сложно сейчас смириться с тем, что его больше нет. Да мы и не смиряемся, потому что у Бога все живы, и героическая смерть отца Михаила не только не отменяет, а лишь укрепляет нашу веру в это», – заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, знавший отца Михаила лично.

Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. В храме до 8:00 у гроба будет читаться Евангелие. В 8:00 начнется заупокойная литургия, которую возглавит первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). После этого в 11:00 начнется отпевание, которое проведет патриарх Кирилл.

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.

Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».