«Псковская правда» подготовила лонгрид к своему юбилею

21:18, 09 ноября 2022, ПАИ

«Псковская правда» 9 ноября 2022 года отметила 105 лет со дня выхода в свет первого номера издания «Псковский набат», правопреемницей которого она по праву считается. Редакция подготовила лонгрид, рассказывающий об истории газеты с 1917 года и по сегодняшний день.

Газету и её коллектив с этой датой поздравили Псковское агентство информации, читатели, представители власти — губернатор, спикер областного парламента, заместитель полпреда президента в СЗФО.