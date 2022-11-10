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Культура

ВИДЕО Композицию из «Щелкунчика» на четырёх арфах исполнили на концерте в Пскове

Концерт «Виртуозы арфы» завершился в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Финальной композицией стало па-де-де (адажио) из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Полный зал гостей собрал первый арфовый концерт в Пскове. В конце выступления музыкантам за аплодировал стоя.

Перед зрителями выступила заслуженная артистка РФ, солистка заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Анна Макарова (арфа), лауреат международных конкурсов, солистка оркестра Большого театра России Ника Рябчиненко (арфа), лауреат международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова (арфа), лауреат международных конкурсов, солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская (арфа), Вероника Григорьева (арфа), а также Елизавета Бокова (сопрано).

Напомним, что в программе концерта были соло, дуэты, квартет арф, дуэты арфы и голоса, а также ударные. Уникальный концерт проходил при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.

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