ФОТОФАКТ Дикая лиса посетила псковский ресторан

08:29, 11 ноября 2022, ПАИ

Дикую лису заметили и сфотографировали на территории рестобара «Старый Лис» в Пскове, фотографию животного выложили в группе заведения в соцсети «ВКонтакте»

«Недавно в гости к рестобару «Старый лис» заглянул... самый настоящий лис! Желанный гость пробежался по окрестностям, заглянул в нашу стеклянную дверь, подмигнул и убежал дальше по своим делам», - написали сотрудники ресторана.

Напомним, что это уже не первый случай, когда дикую личу замечают в Пскове. Последний раз лису видели 6 октября в Пскове. Ранее она была замечена в псковском Дендропарке.

