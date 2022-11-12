Видеообращение «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Псковской области
Новое видеообращение «Своих не бросаем» записал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Очередной ролик, посвящённый событиям на Украине и в мире, глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на херсонском направлении, обосновал необходимость отвода войск и высказался о сносе памятника советским воинам-освободителям.
Также он заявил, что не все жители Латвии поддерживают русофобские взгляды.
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