Видеообращение «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Псковской области

18:32, 12 ноября 2022, ПАИ

Новое видеообращение «Своих не бросаем» записал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Очередной ролик, посвящённый событиям на Украине и в мире, глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на херсонском направлении, обосновал необходимость отвода войск и высказался о сносе памятника советским воинам-освободителям.

Также он заявил, что не все жители Латвии поддерживают русофобские взгляды.