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Политика

Видеообращение «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Псковской области

Новое видеообращение «Своих не бросаем» записал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Очередной ролик, посвящённый событиям на Украине и в мире, глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на херсонском направлении, обосновал необходимость отвода войск и высказался о сносе памятника советским воинам-освободителям.

Также он заявил, что не все жители Латвии поддерживают русофобские взгляды.

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