Иконостас церкви Святой Варвары в Печорах реставрируют в Санкт-Петербурге

13:05, 13 ноября 2022, ПАИ

Иконы из иконстаса церкви Святой Варвары в городе Печоры реставрируют в мастерских Санкт-Петербурга. Реставрация проходит впервые. Об этом написал Telegram-канал АНО «Возрождение».

Объект культурного наследия федерального значения «Храм Великомученицы Варвары XVIII века» в Печорах находится в программе АНО «Возрождение».

Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сето. Легендарным настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары с 1975 по 2021 год был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епрахии. Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас. Это один из немногих православных храмов народности сето, проживающей в Печорах и Печорском районе. Храм Великомученицы Варвары один из самых посещаемых храмов в Печорах.

Ранее сообщалось, что совершены освящение крестов и установка их на купола. Ремонтно- реставрационные работы закончатся к 27 декабря, к празднику Святой Варвары.