Лидером по индексу цитируемости на прошлой неделе стал «Первый Псковский»

11:56, 15 ноября 2022, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» занял первое место по индексу цитируемости (ИЦ) на минувшей неделе среди региональных СМИ. Псковское агентство информации, по данным сервиса «Медиалогия», стало лидером по количеству цитат.

Что касается ИЦ, второе место заняла государственная телерадиокомпания. Замыкает тройку лидеров Псковское агентство информации. Еще одна лента новостей на минувшей неделе сдала позиции и заняла четвёртое место с показателем 2,16. За ней в рейтинге следует портал Luki.ru.

Первое место по количеству цитат разделили Псковское агентство информации и государственная телерадиокомпания. Больше всего СМИ цитировали новости ПАИ про назначение экс-руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева министром внутренней политики Херсонской области, отмену авиарейса Псков - Казань из-за низкой загруженности самолета и жалобы жителей Пскова на нарушения в сфере интернет-торговли.

Государственная телерадиокомпания поднялась в рейтинге цитируемости на пять позиций. В этом ей несомненно помогло интервью с губернатором Псковской области. Второе место заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», набрав на восемь цитат меньше, чем у конкурентов. Замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский». Также в десятку вошло издание «Аргументы и факты - Псков».