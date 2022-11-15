Скупая осень

16:33, 15 ноября 2022, ПАИ

Не такую осень ждали псковские рыболовы-любители в 2022 году. Но приходится довольствоваться тем, что есть. И надеяться, что всё же последние дни открытой воды порадуют серьёзными уловами.

Где рыба?

Ни с нормальной щукой, ни тем более с судаками наш дружный рыболовный коллектив в первые два месяца нынешней осени так и не встретился. И не только мы «в пролёте» в этом сезоне, но и большая часть псковских рыболовов-любителей. «Молчат» реки Великая и Желча, «молчат» лесные озёра Гдовского района. Раскопельский залив Чудского озера, тот самый, где каждую осень вот уже на протяжении последних двух десятков лет мы всегда бывали с солидными уловами, на этот раз «угощает» лишь редкими килограммовыми экземплярами зубастой разбойницы. А судака этой осенью там вообще никто не видел. А ведь клыкастый в заливе был до самого льда и в прошлом году, и в позапрошлом. И не просто был, а удивлял отличным клёвом и удивительными размерами.

В этом году Раскопельский залив заполонила мелкая щука, в иную рыбалку на наши спиннинги попадалось до тридцати недомерков за день, а домой уезжали с пустыми садками, всё отпускали обратно в родную стихию. Надо отдать должное псковской рыбоохране. И к нам, и к другим рыболовам этой осенью в Раскопельском заливе неоднократно и на воде, и ещё чаще на берегу подходили вежливые инспекторы с… рулеткой, осматривали и замеряли улов. Ни у меня, ни у моих товарищей проблем с рыбинспекцией не возникало. Напомню, в Псковской области разрешённый к вылову размер щуки и судака составляет не менее 40 сантиметров (хвост – не в счёт). В противном случае следует наказание – штраф за нарушение Правил рыболовства (от 2000 руб. до 4000 руб.) и штраф за нанесение ущерба за каждый экземпляр несоответствующего размера щуки (925 руб.) или судака (3305 руб.).

Зубастое бревно

О недавней интересной встрече с рыбинспекцией рассказал мой товарищ. Он рыбачил в Раскопельском заливе Чудского озера, и, как всегда в эту осень, не очень успешно. На берегу его встретил рыболовный инспектор, который осмотрел скудный улов, но нарушений не обнаружил. Тут же причалила ещё одна лодка с рыболовом: «А у меня измерять будете?». «У всех будем», - направился инспектор к его лодке. А там… А там для измерения инспекторской рулетки не хватило. В лодке лежало огромное зубастое бревно – щука длинной раза в три больше нормы, намного больше метра. Измерения, естественно, не потребовались. Инспектор с улыбкой поздравил рыболова с редкой удачей. Позже взвешивание показало, что вес «бревна» оказался 11 кг 500 г. Жаль, я так и не смог встретиться с этим рыболовом, чтобы послушать да рассказать читателям, как ему удалось поймать такого монстра. Я всё жалуюсь на скупую осень, а настоящая рыбка, оказывается, ещё не перевелась в наших водоёмах. Но с прошлым годом не сравнить, хотя и последние два года осень не сразу нас одаривала богатыми уловами. Все сроки прошли, а рыбы всё нет и нет.

«Столько рыбы не видал нигде!»

Нет рыбы. Но не сидеть же без рыбалки? Если не клюёт на проверенных водоёмах, надо отправляться на новые. Давно хотели посетить озеро Велино, что на Желче в Гдовском районе, много о нём слышали, но так ни разу ещё и не бывали. Ну вот, свершилось. Были вчетвером. По осенним меркам из города выехали вроде бы и рано, в семь часов утра, но когда приехали на место, то поняли, что припозднились. На стоянке за деревней Ореховцы уже стояло четыре автомобиля, а все рыболовы были на воде. Все, кроме одного. Он и рассказал, что рыбачил здесь три дня назад с товарищами и щучка поклёвывает разная. Ну, вот и хорошо.

Собравшись, мы вышли на середину озера и там опять встретились с нашим знакомцем – у него уже была поймана одна килограммовая щучка. Забегая вперёд, скажу, что периодически пересекаясь в течение дня на воде с этим же рыболовом, он нам и «пятёру» показал, и ещё одну килушку. Знать, щука имеется.

А что у нас? С самого утра и у меня была одна поклёвка, и у моего напарника, но мимо. А Сергей Николаевич поведал, что поборолся с каким-то монстром и даже протянул его метра три-четыре, но… закончилось обрывом шнура. Через час рыбалки у меня наконец-то первая внятная поклёвка и первая щука с озера Велино у нас в лодке, не крупная, чуть больше килограмма, но главное – озеро распечатал. А дальше с рыбой почти никак, лишь Дмитрий поймал полторашку. Кстати, о рыбе. Дмитрий в эхолот наблюдал и сказал, что столько леща и «белой» рыбы он не видел никогда в жизни и ни на одном озере. И вся бель стоит на глубине 5-6 метров по всему Велино. Он и глубины проверил – у северного берега 12-14-16 метров, а к южному берегу идёт медленное повышение дна. Там, где мы и основная группа рыболовов рыбачили, глубина была 5-7 метров.

Умирающее озеро Тобино

Красивое озеро Велино – и большое, и глубокое, и с рыбой, но… Ежели не клюёт, то в самый раз проверить и осуществить ещё одну давнюю мечту – найти и посмотреть, что же это за озеро Тобино у деревни Коровье Село. Добраться туда помог навигатор, но накануне маршрут изучили и по карте. Озерцо недалеко от Велино - вниз по течению Желчи, примерно в полутора километрах. А потом по узкому проходу в камышах шириной не более двух метров, надо метров двести от реки уйти влево. Собрались и тремя лодками отправились на это озерцо. Желча осенняя великолепна! Золотая осень не пожалела своих красок для украшения берегов.

В одном из живописных уголков рыбаки с фидерами встретились – с берега ловили плотву. Мы прошли мимо самым тихим ходом, помахали рукой и в ответ получили такое же приветствие. Желча в этом месте узкая, и надо уважительно друг к другу относиться. Но к точке поворота на Тобино добрались только двумя лодками. Сергей Николаевич сразу поотстал, я всё оглядывался, иногда его лодка мелькала на поворотах, но когда подошли к искомому проходу, видеть его перестал. Подождал я его минут пять-шесть, понимая, что сам он этот проход не найдёт, запросто мимо проскочит. Но его всё нет и нет. А Дмитрий уполз по проходу дальше, его уже и не видать, и не слыхать. Ну, раз так, то и я больше ждать не стал и направился к Тобино без Сергея. И чуть поблудил – воды не много, но завернуть не туда - запросто. Тут и Дмитрий вернулся, нас заждавшись, и провёл обратно в озерцо. Да-а! Когда-то об этом озере щучьи легенды слагали – и пятёры, и трёшки здесь Борода с Михой (известные псковские любители-рыболовы. – Прим. авт.) не по одной вылавливали. Но давно это было, а сейчас это озеро в умирающем состоянии. Во-первых, мелкое, максимум полуметровая глубина в самых-самых местах, во-вторых, заросшее травой и затянутое тиной, в-третьих, берега заболотились и так густо заросли травой и кустарниками, что за ними и деревни почти не видно, лишь пару крыш на самых высоких домах. И осенью тут ни о какой рыбе, особенно об интересующей нас щуке, и речи быть не может. По весне, по большой воде сюда и щука, и лещ, вероятно, заходят, здесь им должно быть комфортно для икромёта. Ну, и плотва тоже, но только на нерест. А для постоянного обитания рыбы здесь условий нет, ну если только для любителей травы и тины, таких как карась и линь.

Постояли мы парой лодок посредине озерка, поздоровались с ним и тут же сказали до свидания. Больше мы сюда, пожалуй, никогда не заплывём. Умирает озеро, к великому сожалению. Притом умирает очень быстро. В списке-таблице малых озёр Гдовского района отмечены серьёзные изменения лишь у двух из 323 гдовских озёр. Одно из них - озеро Гашковское, а второе – Тобино. Оба озера находятся в бассейне реки Желчи в Ремдовской волости. Тобино ещё недавно (примерно 25-30 лет назад) было площадью 24,1 га, сейчас – всего 0,9 га, максимальная глубина была 3 метра, сейчас 1,3 метра, минимальная глубина была 1,5 метра, сейчас – 0,6 метра. Странные и очень быстрые изменения. А вот деревня, о которой говорили, что когда-то там было Коровье Село, но его давно нет (на карте так и написано - нежилое), как нет туда и никакой дороги, на удивление жива – несколько крыш и фасадов в очень приличном состоянии виднелись издалека. И к таким домам не может не быть дороги. Стояло Коровье Село когда-то на самом берегу озера Тобино, ведь по-другому люди и не строили жильё, ну а сейчас оно далеко от береговой линии, да и линии этой нет вовсе, а сплошь заросшие болотные берега.

Злое озеро Велино

Вернулись обратно на Велино. Товарищи уже дорожили, мы к ним присоединились. И тут сначала у моего напарника мёртвый зацеп случился, а минут через сорок и у меня такая же история. И в обоих случаях с одинаковым итогом – с потерей воблеров. И моим тросовым отцепом пытались зацепить, и отцепом-кошкой товарища – ничего так и не получилось. И время потратили минут по двадцать в каждом случае, и потеряли по одному недешёвому и самому лучшему воблеру, как всегда это и бывает. Но ничего не поделаешь. Мы предположили, так как озеро лесное, то нам обоим могло попасться по большой, почти замытой ветке дерева, потому что зацеп понемногу пружинил, но вверх не поддавался. А на другой день, когда я эту историю рассказал знакомому рыболову, он разъяснил ситуацию. Оказывается, на этом озере всегда бывает очень много рыболовов-лещатников; и с берега они рыбачат, и с лодок - с июня и по глубокую осень леща здесь ловят. Так вот, особенно те, кто ловит с лодок, после себя оставляют очень много различных шнуров с якорями-кирпичами. Опускают крепкий шнур с якорем на одном конце и с бутылкой-поплавком на другом и к двум таким шнурам прицепляют лодку на растяжку. Или место прикормки таким же образом обозначают. Шнуров с якорями наставят много, а убирают далеко не все – якоря замывает илом и песком, и их, если сразу не убрать, потом просто физически уже не поднять. Вот и обрезают всё, что могут сверху, а многометровый шнур так и остаётся на «вечное хранение», так и загаживается озеро. А ещё мой знакомый рассказал, что он не менее десятка своих воблеров за несколько лет в этом озере именно на таких шнурах и оставил. Почти на каждой рыбалке у него случались такие неприятности. Вот и мы попались. Злое, нехорошее озеро. Но сами рыболовы его и разозлили, чего теперь обижаться.

Без рыбы мы в этот день всё же не остались. Правда, я лишь о себе и о Дмитрии говорю. Сначала Дима на наших глазах выудил хорошенькую щучку весом 2300 г, а через полчаса и я успешно потягался с двушкой. Моя зубастая подцепилась без удара, просто, как мы выражаемся, «села и повисла» и сопротивлялась не очень. Наверное, это уже зимний режим у щуки начинается. Рыбачили до шестнадцати часов, больших успехов не снискали, но озеро, несмотря на злой характер, нам понравилось, и мы намерены в ближайшее время обязательно посетить его ещё раз. Посмотрели, разведали, прикинули, что к чему. А ежели и во второй раз будет не очень, то вернёмся к своим проверенным Раскопелю и лесным озёрам.

P. S. О второй попытке освоить озеро Велино, о дереве, которому, как утверждают дендрологи, 750 лет, о потерявшемся семидесятипудовом колоколе и о других чудесах на берегах Желчи читайте завтра на сайте ПАИ.