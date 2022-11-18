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Культура

Историческая экспозиция появится в Южной башне Снетогорского монастыря

Историческая экспозиция появится в Южной башне каменной ограды Снетогорского монастыря. Об этом на конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» заявил руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: официальный Telegram-канал региона.

На открытии конференции с приветственным словом выступила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она подчеркнула, что Псковской области несказанно повезло. «Несмотря на такие испытания и колоссальные разрушения войн разного периода, наследие все-таки сохранилось», — заявила она. 

За прошедший год музею, который недавно стал федеральным, пришлось преодолеть большие испытания, отметила Светлана Мельникова.

Директор учреждения подчеркнула, что в Псковской области находится огромное количество ценнейших памятников, которые необходимо популяризировать и «наполнять грамотным и интересным содержанием». «Как говорил великий Пушкин, без денег и счастья нет. В этом отношении  нам повезло, что у нас есть АНО «Возрождение», — добавила она.

Фото: ПАИ

Руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко заявил, что изначально, согласно соглашению, планировалось отреставрировать 37 объектов культурного наследия, однако их количество удалось увеличить. Сейчас в работе находится 60 проектов.

«На данный момент мы имеем такой результат: 31 объект уже прошёл экспертизу и 29 на стадии проверки. В принципе, около 80% проектных работ мы уже закрываем. Но чтобы не стоять на месте, мы запускаем проекты в работу, тем самым сейчас на реставрации у нас 20 объектов», — рассказал он. Так, на данный момент в Пскове реставрируют несколько корпусов подворья Псково-Печерского монастыря на улице Профсоюзной (надвратный корпус и архиерейский дом), часовню Снетогорского монастыря, две башни Снетогорского монастыря.

«Мы укрепили склон Южной башни, так как он обваливался, укрепили башню, и сейчас она реставрируется. Там внутри будет историческая экспозиция матушки монастыря. Это будет одна из точек притяжения», — отметил Василенко.

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