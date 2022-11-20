Очередной мурал на фасаде здания в Пскове почти завершён

20:48, 20 ноября 2022, ПАИ

В Пскове продолжается работа над созданием 12 муралов на фасадах зданий по всему городу.

Очередной мурал по мотивам картин из галереи Псковского музея-заповедника почти завершён на стене дома № 63 на ул. Коммунальной в Пскове. Уже готовы граффити по мотивам картины «Олонецкий дед», портрет американского поэта Уолта Уитмена и др.

Напомним, что в создании муралов задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников. Для прочности поверхность грунтуют, затем делают эскиз и наполняют картину цветом. Обязательные атрибуты — название работы, автор и QR-код для скачивания аудиогида.