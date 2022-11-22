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Происшествия

ВИДЕО Волки вышли к людям в Усвятском районе

Волка заметили жители Усвятского района около деревни Антропово. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Один из местных жителей, работавший на тракторе, увидел крупного волка, который медленно шёл вдоль дороги, не обращая никакого внимания на шум двигателя.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда жители Псковской области жалуются на осмелевших волков. Так, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, на прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. 

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