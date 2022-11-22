Школьники со всей России приедут в Псков на олимпиаду по истории

16:51, 22 ноября 2022, ПАИ

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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдет в Псковской области в следующем году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью программе «Тема недели».

Помимо этого, министр рассказал о важности школьных предметов, по которым не проходит государственная итоговая аттестация. Это музыка, ИЗО и физкультура. По мнению Сергея Кравцова, эти предметы «приобщают подрастающее поколение к прекрасному».

Для поддержания интереса к этим предметам проводятся различные мероприятия для учителей, одно из них - Всероссийский форум учителей музыки, который прошел в Пскове.