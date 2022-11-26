«Собака лает, караван идёт»: Михаил Ведерников — о деятельности уехавших псковских журналистов

15:50, 26 ноября 2022, ПАИ

Вопрос о псковских журналистах, которые «молниеносно» с началом специальной военной операции покинули территорию России и продолжают свою деятельность в ЕС, задали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что «многих из них журналистами можно назвать с большой натяжкой». «Собака лает, караван идёт. Они и здесь когда лаяли, мы работали. Уехали туда — пытаются что-то кричать, но уровень доверия к ним уже совсем другой», — пояснил губернатор.

«А вообще это похоже на боксёрский ринг, и один какой-то крикливый персонаж объявил, что он всех уработает. Пока он бегает по стенкам ринга, вроде как интересно, но дыхалки не хватает, убегает за ринг и кричит что-то из-за него. И как к этому можно относиться?» — заключил глава региона.

Ранее псковский губернатор высказался о деятельности иноагентов и отметил, что СМИ в приграничных регионах противодействуют дезинформации «западных партнёров».