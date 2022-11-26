Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Собака лает, караван идёт»: Михаил Ведерников — о деятельности уехавших псковских журналистов

Вопрос о псковских журналистах, которые «молниеносно» с началом специальной военной операции покинули территорию России и продолжают свою деятельность в ЕС, задали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Михаил Ведерников отметил, что «многих из них журналистами можно назвать с большой натяжкой». «Собака лает, караван идёт. Они и здесь когда лаяли, мы работали. Уехали туда — пытаются что-то кричать, но уровень доверия к ним уже совсем другой», — пояснил губернатор.

«А вообще это похоже на боксёрский ринг, и один какой-то крикливый персонаж объявил, что он всех уработает. Пока он бегает по стенкам ринга, вроде как интересно, но дыхалки не хватает, убегает за ринг и кричит что-то из-за него. И как к этому можно относиться?» — заключил глава региона.

Ранее псковский губернатор высказался о деятельности иноагентов и отметил, что СМИ в приграничных регионах противодействуют дезинформации «западных партнёров».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Женщина пострадала в результате ДТП в Печорском районе

26 ноября 2022

Илья Авербух и Лиза Арзамасова провели день в Пскове
26 ноября 2022

Первенство по самбо прошло в Пскове
26 ноября 2022

Ветерана труда с 95-летием поздравили в Пыталово
26 ноября 2022

Рукодельницы Островского района продолжают вязать вещи для военных
26 ноября 2022

Губернатор Псковской области наградил заслуженных работников СМИ

26 ноября 2022

Новое выставочное пространство появилось в Гдове ко Дню матери
26 ноября 2022

Сергей Леонов: Всегда надо бороться!

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...