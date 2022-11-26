Губернатор Псковской области наградил заслуженных работников СМИ

20:04, 26 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил за заслуги развития СМИ и большой личный вклад заслуженных работников СМИ Псковской области на III Международном медиафоруме, сообщает корреспондент ПАИ.

В число заслуженных работников средств массовой информации вошёл фотокорреспондент Андрей Степанов из «Псковской правды», относящейся к государственному медиахолдингу Псковской области АНО ИД «Медиацентр 60».

«Для меня это большая честь и большая неожиданность», — прокомментировал Андрей Степанов.

Ирина Заяц, Александр Малькевич, Олег Константинов, Александр Савенков, Ольга Волкова также удостоены звания «Почётный работник СМИ Псковской области».

Напомним, что сегодня губернатору задали вопрос о покинувших Псковщину журналистах.