Известный порхович Мартин Нармонтас выдвинут на премию «Народное признание – 2022»

20:25, 28 ноября 2022, ПАИ

Инициатор присвоения Порхову статуса ганзейского города Мартин Нармонтас выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Призвание».

Мартин Петрович Нармонтас родился в Литве в 1944 году, окончил с отличием Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО, учился в Военно-инженерной академии. 26 лет он прослужил в армии, значительную часть которых он провёл в Порховском районе, где и остался после ухода со службы. Он был депутатом Собрания депутатов городского поселения Порхов первого созыва, начальником порховского почтамта, основателем музея почты.

Мартин Нармонтас стал инициатором присвоения Порхову статуса ганзейского города. Теперь Порхов официально является одним из 197 европейских и 16 русских ганзейских городов. Также Марин Нармонстас основал первый в России музей Ганзы на общественных началах, является участником всех ганзейских мероприятий, фестивалей, победителем конкурсов, издаёт книги на ганзейскую тематику.

Ему присвоено звание почётного гражданина города Порхова.