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Известный порхович Мартин Нармонтас выдвинут на премию «Народное признание – 2022»

Инициатор присвоения Порхову статуса ганзейского города Мартин Нармонтас выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Призвание».

Мартин Нармонтас. Фото предоставлено автором заявки

Мартин Петрович Нармонтас родился в Литве в 1944 году, окончил с отличием Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО, учился в Военно-инженерной академии. 26 лет он прослужил в армии, значительную часть которых он провёл в Порховском районе, где и остался после ухода со службы. Он был депутатом Собрания депутатов городского поселения Порхов первого созыва, начальником порховского почтамта, основателем музея почты.

Мартин Нармонтас стал инициатором присвоения Порхову статуса ганзейского города. Теперь Порхов официально является одним из 197 европейских и 16 русских ганзейских городов. Также Марин Нармонстас основал первый в России музей Ганзы на общественных началах, является участником всех ганзейских мероприятий, фестивалей, победителем конкурсов, издаёт книги на ганзейскую тематику.

Ему присвоено звание почётного гражданина города Порхова.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок»,  «Рекорд», «Событие» и  «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь >>> https://informpskov.ru/np2022.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму  https://informpskov.ru/np2022/form  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

Подать заявку на Народное признание 2022
Форма заявки на участие в премии Народное признание 2022
 
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