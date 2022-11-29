Великолукский хор «Ивушки» номинирован на «Народное признание — 2022»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» выдвинут хор русской песни «Ивушки» из Великолукского района, который совсем скоро отметит своё 50-летие. Коллектив стал новым претендентом на награду в номинации «Талант».
Хор «Ивушки» был создан в 1975 году на базе Переслегинского сельского дома культуры. В 1978 году коллективу было присвоено звание «народный». Последний раз это высокое звание артисты подтвердили 29 октября 2022 года.
Народный коллектив постоянно принимает участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, культурных событиях различного уровня. В репертуаре хора русские народные песни, песни советских и российских композиторов. «В работе над каждым музыкальным произведением руководитель хора Лидия Котова и аккомпаниатор Алевтина Герасимова добиваются безупречной чистоты звука и эмоционального исполнения. Идет постоянная работа над обновлением репертуара, повышением исполнительского и художественного уровня произведений», - отмечается в заявке.
В 2019 году народный хор участвовал в Международном хоровом празднике в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. За заслуги в развитии и сохранении народного самодеятельного творчества, большой вклад в культурную жизнь Псковской области и в связи с 45-летием творческой деятельности в 2020 году коллектив был награжден благодарственным письмом Псковского областного центра народного творчества. В 2021 году народный хор русской песни получил благодарность Благотворительного фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси» за активное участие в конкурсных проектах фонда.
В 2022 году коллектив принял участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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