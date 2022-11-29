Великолукский хор «Ивушки» номинирован на «Народное признание — 2022»

14:01, 29 ноября 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» выдвинут хор русской песни «Ивушки» из Великолукского района, который совсем скоро отметит своё 50-летие. Коллектив стал новым претендентом на награду в номинации «Талант».

Хор «Ивушки» был создан в 1975 году на базе Переслегинского сельского дома культуры. В 1978 году коллективу было присвоено звание «народный». Последний раз это высокое звание артисты подтвердили 29 октября 2022 года.

Народный коллектив постоянно принимает участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, культурных событиях различного уровня. В репертуаре хора русские народные песни, песни советских и российских композиторов. «В работе над каждым музыкальным произведением руководитель хора Лидия Котова и аккомпаниатор Алевтина Герасимова добиваются безупречной чистоты звука и эмоционального исполнения. Идет постоянная работа над обновлением репертуара, повышением исполнительского и художественного уровня произведений», - отмечается в заявке.

В 2019 году народный хор участвовал в Международном хоровом празднике в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. За заслуги в развитии и сохранении народного самодеятельного творчества, большой вклад в культурную жизнь Псковской области и в связи с 45-летием творческой деятельности в 2020 году коллектив был награжден благодарственным письмом Псковского областного центра народного творчества. В 2021 году народный хор русской песни получил благодарность Благотворительного фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси» за активное участие в конкурсных проектах фонда.

В 2022 году коллектив принял участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля.