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Общество

Великолукский хор «Ивушки» номинирован на «Народное признание — 2022»

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» выдвинут хор русской песни «Ивушки» из Великолукского района, который совсем скоро отметит своё 50-летие. Коллектив стал новым претендентом на награду в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявкиХор «Ивушки» был создан в 1975 году на базе Переслегинского сельского дома культуры. В 1978 году коллективу было присвоено звание «народный». Последний раз это высокое звание артисты подтвердили 29 октября 2022 года.

Народный коллектив постоянно принимает участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, культурных событиях различного уровня. В репертуаре хора русские народные песни, песни советских и российских композиторов. «В работе над каждым музыкальным произведением руководитель хора Лидия Котова и аккомпаниатор Алевтина Герасимова добиваются безупречной чистоты звука и эмоционального исполнения. Идет постоянная работа над обновлением репертуара, повышением исполнительского и художественного уровня произведений», - отмечается в заявке.

В 2019 году народный хор участвовал в Международном хоровом празднике в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. За заслуги в развитии и сохранении народного самодеятельного творчества, большой вклад в культурную жизнь Псковской области и в связи с 45-летием творческой деятельности в 2020 году коллектив был награжден благодарственным письмом Псковского областного центра народного творчества. В 2021 году народный хор русской песни получил благодарность Благотворительного фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси» за активное участие в конкурсных проектах фонда.

В 2022 году коллектив принял участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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