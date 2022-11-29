Компания «Идаванг» претендует на звание «Наша марка» в рамках «Народного признания»

20:59, 29 ноября 2022, ПАИ

Третьим кандидатом на получение звания «Наша марка» в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» стала компания «Идаванг» под руководством Татьяны Шарыгиной.

«Идаванг» является основным сельхозтоваропроизводителем в Островском районе. В 2012 году это совместное российско-датское предприятие построило свиноводческий комплекс, рассчитанный на 98 тысяч голов.

В 2021 году из-за карантина по африканской чуме свиней поголовье свиней пришлось ликвидировать. Но во время вынужденного простоя не был уволен или сокращён ни один сотрудник компании. Более того, всем работникам выплачивалась заработная плата, тем самым удалось сохранить высококвалифицированные опытные кадры.

Благодаря проведённым противоэпидемическим мероприятиям, налаженной организации производственного процесса и современным технологиям производственные площадки ООО «Идаванг» соответствуют критериям высокого уровня биологической защиты. Компания уже начала восстанавливать поголовье свиней, по данным на 1 ноября 2022 года, их уже насчитывалось 41 тыс. 399. До конца года предприятие планирует увеличить поголовье уже до 60 тысяч свиней и нацелено на дальнейшее развитие.

Кроме свиноводства хозяйство занимается возделыванием зерновых культур и рапса. В 2022 году здесь намолотили более 16 тысяч тонн зерновых и 5 тысяч 300 тонн рапса. Под урожай 2023 года посеяли 2 тысячи 684 гектара озимых зерновых и 1 тысячу 245 гектаров озимого рапса. Общая площадь всех сельхозугодий компании превышает 6 тысяч гектаров.

На предприятии работает 109 человек.