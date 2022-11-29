Компания «Идаванг» претендует на звание «Наша марка» в рамках «Народного признания»
Третьим кандидатом на получение звания «Наша марка» в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» стала компания «Идаванг» под руководством Татьяны Шарыгиной.
«Идаванг» является основным сельхозтоваропроизводителем в Островском районе. В 2012 году это совместное российско-датское предприятие построило свиноводческий комплекс, рассчитанный на 98 тысяч голов.
В 2021 году из-за карантина по африканской чуме свиней поголовье свиней пришлось ликвидировать. Но во время вынужденного простоя не был уволен или сокращён ни один сотрудник компании. Более того, всем работникам выплачивалась заработная плата, тем самым удалось сохранить высококвалифицированные опытные кадры.
Благодаря проведённым противоэпидемическим мероприятиям, налаженной организации производственного процесса и современным технологиям производственные площадки ООО «Идаванг» соответствуют критериям высокого уровня биологической защиты. Компания уже начала восстанавливать поголовье свиней, по данным на 1 ноября 2022 года, их уже насчитывалось 41 тыс. 399. До конца года предприятие планирует увеличить поголовье уже до 60 тысяч свиней и нацелено на дальнейшее развитие.
Кроме свиноводства хозяйство занимается возделыванием зерновых культур и рапса. В 2022 году здесь намолотили более 16 тысяч тонн зерновых и 5 тысяч 300 тонн рапса. Под урожай 2023 года посеяли 2 тысячи 684 гектара озимых зерновых и 1 тысячу 245 гектаров озимого рапса. Общая площадь всех сельхозугодий компании превышает 6 тысяч гектаров.
На предприятии работает 109 человек.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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