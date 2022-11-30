Великолукский деревенский театр может получить «Народное признание»
Организаторам общественной премии Псковской области «Народное признание» поступила заявка на выдвижение театра «Мы из Гальского МХАТа» из деревни Великополье Великолукского района. Коллектив будет бороться за награду в номинации «Талант».
Свою творческую деятельность самодеятельный деревенский театр начал в 2005 года. Руководит коллективом Елена Горюнова.
Визитной карточкой театра стала постановка по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». На сегодняшний день в репертуаре уже более 20 постановок, среди них — «Ночь перед Рождеством», «Свадьба в Малиновке», «А зори здесь тихие...», «Свадьба» (по пьесе А. Чехова), «Мамин крестик», «Про упрямство сказ...», «Герой земли Великолукской Матвей Кузьмин», «Василий Тёркин», «Вдовы», «Золушка», «Морозко», «Колобок», «Сказка про козла», «Гуси-лебеди», «Двенадцать месяцев», «Снегурочка», «Винни Пух идёт в школу», «Чудесный колокольчик». В ноябре 2022 года у театра очередная премьера — спектакль по пьесе Тамары Макарской «Огонёк на ветру».
Трижды коллектив принимал участие в областном фестивале любительских театров и фольклорных коллективов «Затея сельской остроты» в посёлке Пушкинские Горы. В 2012 году он был удостоен диплома за лучшую режиссёрскую работу, в 2014 году получили звание лауреата за постановку спектакля «Про упрямство сказ…», в 2015 году вновь стал лауреатом фестиваля за спектакль «Вдовы».
В 2014 году театр получил диплом лауреата в номинации «Алло, мы ищем таланты» на областном конкурсе «Виртуальный парад библиотечных театров книги «Живая книга», который проводила Псковская областная универсальная научная библиотека. В том же году «мхатовцы» выступали на театральном форуме, приуроченном к 600-летию со дня первого упоминания Себежа в летописи.
В 2019 году в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском коллектив «Гальского МХАТа» представил костюмированный парад-шествие по известному произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». В строю шли сам поэт, дуб зелёный и кот учёный, царевна и волк, Кощей и Баба-яга, леший и русалка, даже избушка на курьих ножках и русский дух.
За время работы театра в коллективе сложились свои традиции: ежегодное проведение новогодних утренников для детей, празднование Масленицы, Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня знаний.
«Мы из Гальского МХАТа» — дружный, сплочённый коллектив единомышленников, которых объединяет стремление к творчеству и общению, а ещё любовь к театру. А с недавних пор театр «Мы из Гальского МХАТа» создал одноимённое ТОС, основные направления деятельности которого — гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, сохранение и популяризация народной культуры и, конечно, творчество!» — отмечается в заявке.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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