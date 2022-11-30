Великолукский деревенский театр может получить «Народное признание»

00:23, 30 ноября 2022, ПАИ

Организаторам общественной премии Псковской области «Народное признание» поступила заявка на выдвижение театра «Мы из Гальского МХАТа» из деревни Великополье Великолукского района. Коллектив будет бороться за награду в номинации «Талант».

Свою творческую деятельность самодеятельный деревенский театр начал в 2005 года. Руководит коллективом Елена Горюнова.

Визитной карточкой театра стала постановка по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». На сегодняшний день в репертуаре уже более 20 постановок, среди них — «Ночь перед Рождеством», «Свадьба в Малиновке», «А зори здесь тихие...», «Свадьба» (по пьесе А. Чехова), «Мамин крестик», «Про упрямство сказ...», «Герой земли Великолукской Матвей Кузьмин», «Василий Тёркин», «Вдовы», «Золушка», «Морозко», «Колобок», «Сказка про козла», «Гуси-лебеди», «Двенадцать месяцев», «Снегурочка», «Винни Пух идёт в школу», «Чудесный колокольчик». В ноябре 2022 года у театра очередная премьера — спектакль по пьесе Тамары Макарской «Огонёк на ветру».

Трижды коллектив принимал участие в областном фестивале любительских театров и фольклорных коллективов «Затея сельской остроты» в посёлке Пушкинские Горы. В 2012 году он был удостоен диплома за лучшую режиссёрскую работу, в 2014 году получили звание лауреата за постановку спектакля «Про упрямство сказ…», в 2015 году вновь стал лауреатом фестиваля за спектакль «Вдовы».

В 2014 году театр получил диплом лауреата в номинации «Алло, мы ищем таланты» на областном конкурсе «Виртуальный парад библиотечных театров книги «Живая книга», который проводила Псковская областная универсальная научная библиотека. В том же году «мхатовцы» выступали на театральном форуме, приуроченном к 600-летию со дня первого упоминания Себежа в летописи.

В 2019 году в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском коллектив «Гальского МХАТа» представил костюмированный парад-шествие по известному произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». В строю шли сам поэт, дуб зелёный и кот учёный, царевна и волк, Кощей и Баба-яга, леший и русалка, даже избушка на курьих ножках и русский дух.

За время работы театра в коллективе сложились свои традиции: ежегодное проведение новогодних утренников для детей, празднование Масленицы, Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня знаний.

«Мы из Гальского МХАТа» — дружный, сплочённый коллектив единомышленников, которых объединяет стремление к творчеству и общению, а ещё любовь к театру. А с недавних пор театр «Мы из Гальского МХАТа» создал одноимённое ТОС, основные направления деятельности которого — гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, сохранение и популяризация народной культуры и, конечно, творчество!» — отмечается в заявке.