Студентка из Опочки номинирована на «Народное признание» за спасение ребёнка

11:47, 30 ноября 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута Татьяна Пахоменкова, которая спасла тонувшего ребёнка. Она стала первым претендентом на награду в номинации «Поступок».

Татьяна Пахоменкова – студентка индустриально-педагогического колледжа в Опочке. 20 сентября в реке Великой у подвесного моста в Опочке она увидела тонущего ребёнка. «Хрупкая девушка, несмотря на слабые навыки плавания, не прошла мимо, прыгнула в холодную воду, чем предотвратила трагедию и спасла парню жизнь», - отмечается в заявке.

За свой поступок студентка получила награды от главы Опочецкого района Юрия Ильина, Главного управления МЧС России по Псковской области, депутата Государственной Думы Александра Козловского.

«Татьяна Пахоменкова своим героическим поступком доказала всем, что неравнодушие – это важнейшее качество для любого достойного человека», - подчеркнул автор заявки.