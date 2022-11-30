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Общество

Студентка из Опочки номинирована на «Народное признание» за спасение ребёнка

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута Татьяна Пахоменкова, которая спасла тонувшего ребёнка. Она стала первым претендентом на награду в номинации «Поступок».

Фото предоставлено автором заявки

Татьяна Пахоменкова – студентка индустриально-педагогического колледжа в Опочке. 20 сентября в реке Великой у подвесного моста в Опочке она увидела тонущего ребёнка. «Хрупкая девушка, несмотря на слабые навыки плавания, не прошла мимо, прыгнула в холодную воду, чем предотвратила трагедию и спасла парню жизнь», - отмечается в заявке.

Фото предоставлено автором заявки

За свой поступок студентка получила награды от главы Опочецкого района Юрия Ильина, Главного управления МЧС России по Псковской области, депутата Государственной Думы Александра Козловского.

«Татьяна Пахоменкова своим героическим поступком доказала всем, что неравнодушие – это важнейшее качество для любого достойного человека», - подчеркнул автор заявки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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