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Общество

Производитель соков «Глобус Джус» стал претендентом на «Народное признание»

ООО «Глобус Джус» пополнило список претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Этот известный производитель соков выдвинут на награду в номинации «Наша марка».

Фото предоставлено автором заявки Компания «Глобус Джус» почти 30 лет работает в Опочецком районе. Предприятие выпускает широкую линейку соков, нектаров, морсов, функциональных напитков, ягодных сиропов и концентратов. При этом ассортимент постоянно пополняется.

В заявке отмечается, что продукция торговой марки «24 вкуса» – это «максимальная натуральность, превосходный вкус, польза для здоровья детей и взрослых, продолжительные сроки хранения». Как уверяет автор, качество гарантировано на всех этапах производства начиная с подбора сырья до поставки готовых напитков.

Фото предоставлено автором заявки

По словам генерального директора «Глобус Джус» Вадима Лесового, натуральные напитки в последнее время становятся прекрасной альтернативой западным газировкам и завоёвывают всё большую популярность на рынке. «Издревле на Руси готовились всевозможные морсы, взвары, квасы – всё это наши исконно русские традиционные напитки. В определённый период нашей истории мы просто забыли о них. В настоящее время лично мне приятно осознавать, что, изготавливая натуральные напитки, «Глобус Джус» возрождает традиции. Вдвойне приятно, что эти традиции возрождаются именно на моей малой родине – в Опочке», - подчеркнул руководитель предприятия.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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