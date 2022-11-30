Производитель соков «Глобус Джус» стал претендентом на «Народное признание»

13:18, 30 ноября 2022, ПАИ

ООО «Глобус Джус» пополнило список претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание». Этот известный производитель соков выдвинут на награду в номинации «Наша марка».

Компания «Глобус Джус» почти 30 лет работает в Опочецком районе. Предприятие выпускает широкую линейку соков, нектаров, морсов, функциональных напитков, ягодных сиропов и концентратов. При этом ассортимент постоянно пополняется.

В заявке отмечается, что продукция торговой марки «24 вкуса» – это «максимальная натуральность, превосходный вкус, польза для здоровья детей и взрослых, продолжительные сроки хранения». Как уверяет автор, качество гарантировано на всех этапах производства начиная с подбора сырья до поставки готовых напитков.

По словам генерального директора «Глобус Джус» Вадима Лесового, натуральные напитки в последнее время становятся прекрасной альтернативой западным газировкам и завоёвывают всё большую популярность на рынке. «Издревле на Руси готовились всевозможные морсы, взвары, квасы – всё это наши исконно русские традиционные напитки. В определённый период нашей истории мы просто забыли о них. В настоящее время лично мне приятно осознавать, что, изготавливая натуральные напитки, «Глобус Джус» возрождает традиции. Вдвойне приятно, что эти традиции возрождаются именно на моей малой родине – в Опочке», - подчеркнул руководитель предприятия.