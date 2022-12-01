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Общество

Пропавшего в Плюсском районе мужчину нашли живым

Пропавшего в Плюсском районе 53-летнего мужчину удалось найти. Об этом сообщает псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив. Спасибо всем, кто участвовал в поиске», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега БернацкогоАлександра ВоробьёваЕвгения Корнеева.

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