Пропавшего в Плюсском районе мужчину нашли живым

13:26, 01 декабря 2022, ПАИ

Пропавшего в Плюсском районе 53-летнего мужчину удалось найти. Об этом сообщает псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив. Спасибо всем, кто участвовал в поиске», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва, Евгения Корнеева.