Тренер по спортивным танцам из Острова претендует на «Народное признание»

13:28, 01 декабря 2022, ПАИ

Руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриеру поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Она стала соискателем награды в номинации «Талант».

Наталья Секриеру окончила ПсковГУ (бывший ПГПИ им. Кирова) по специальности учитель математики и физики. С 10 лет она занималась в коллективе бального танца «Юность» школы № 3 города Острова под руководством Светланы Курчевской.

В детстве и юности Наталья сама участвовала в соревнованиях по спортивным бальным танцам, неоднократно была победителем и призером конкурсов разного уровня.

С первого курса педагогического института она начала преподавать танцы малышам в Острове в Комплексе внешкольной работы, сейчас - это Дом детского творчества. Одновременно обучалась технике, методике бального танца в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, неоднократно сдавала квалификационные экзамены и зачеты.

Сейчас Наталья Секриеру является руководителем и тренером танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове. Её ученики успешно продолжают спортивную танцевальную деятельность в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде. Они имеют спортивные звания и разряды. Некоторые связали свою жизнь с тренерской работой, проходят обучение в академии имени Лесгафта и помогают тренировать юных спортсменов клуба «Аэроданс». Есть выпускники клуба, открывшие свои студии и школы танца.

Наталья Секриеру награждена грамотой Министерства образования РФ «За добросовестный труд, и достижения и заслуги в сфере образования», её фото занесено на Доску почета Островского района.