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Общество

Тренер по спортивным танцам из Острова претендует на «Народное признание»

Руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриеру поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Она стала соискателем награды в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявки Наталья Секриеру окончила ПсковГУ (бывший ПГПИ им. Кирова) по специальности учитель математики и физики. С 10 лет она занималась в коллективе бального танца «Юность» школы № 3 города Острова под руководством Светланы Курчевской.

В детстве и юности Наталья сама участвовала в соревнованиях по спортивным бальным танцам, неоднократно была победителем и призером конкурсов разного уровня.

С первого курса педагогического института она начала преподавать танцы малышам в Острове в Комплексе внешкольной работы, сейчас - это Дом детского творчества. Одновременно обучалась технике, методике бального танца в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, неоднократно сдавала квалификационные экзамены и зачеты.

Фото предоставлено автором заявки

Сейчас Наталья Секриеру является руководителем и тренером танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове. Её ученики успешно продолжают спортивную танцевальную деятельность в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде. Они имеют спортивные звания и разряды. Некоторые связали свою жизнь с тренерской работой, проходят обучение в академии имени Лесгафта и помогают тренировать юных спортсменов клуба «Аэроданс». Есть выпускники клуба, открывшие свои студии и школы танца.

Фото предоставлено автором заявки Наталья Секриеру награждена грамотой Министерства образования РФ «За добросовестный труд, и достижения и заслуги в сфере образования», её фото занесено на Доску почета Островского района.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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