Тренер по спортивным танцам из Острова претендует на «Народное признание»
Руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриеру поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Она стала соискателем награды в номинации «Талант».
Наталья Секриеру окончила ПсковГУ (бывший ПГПИ им. Кирова) по специальности учитель математики и физики. С 10 лет она занималась в коллективе бального танца «Юность» школы № 3 города Острова под руководством Светланы Курчевской.
В детстве и юности Наталья сама участвовала в соревнованиях по спортивным бальным танцам, неоднократно была победителем и призером конкурсов разного уровня.
С первого курса педагогического института она начала преподавать танцы малышам в Острове в Комплексе внешкольной работы, сейчас - это Дом детского творчества. Одновременно обучалась технике, методике бального танца в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, неоднократно сдавала квалификационные экзамены и зачеты.
Сейчас Наталья Секриеру является руководителем и тренером танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове. Её ученики успешно продолжают спортивную танцевальную деятельность в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде. Они имеют спортивные звания и разряды. Некоторые связали свою жизнь с тренерской работой, проходят обучение в академии имени Лесгафта и помогают тренировать юных спортсменов клуба «Аэроданс». Есть выпускники клуба, открывшие свои студии и школы танца.
Наталья Секриеру награждена грамотой Министерства образования РФ «За добросовестный труд, и достижения и заслуги в сфере образования», её фото занесено на Доску почета Островского района.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.