Актёр Виталий Салтыков может получить «Народное признание» за фильм об Усвятах
Жители Усвятского района выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» известного российского актёра, режиссёра и телеведущего Виталия Салтыкова за фильм об Усвятах. Он будет бороться за награду в номинации «Талант».
Летом 2021 года Виталий Салтыков снимал для мультимедийного проекта «Русский Феникс» небольшой клип, сюжетом которого был сон о детстве в деревне. Съёмки проходили в Усвятском районе на Бариновой Горе в деревне Бондарево, в деревнях Карпекино и Лукашенки, а участвовали в них — местные жители.
После этой работы режиссёр решил снять полноценный фильм об истории Усвятской земли. 4 ноября 2022 года в районном Доме культуры состоялась презентация фильма Виталия Салтыкова «Усвяты. Потаенная земля», где в хронологическом порядке описывается каждое произошедшее событие.
Виталий Салтыков — российский актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий. Родился и вырос в Ленинграде. Детство проводил на родине отца, в деревне Бондарево Усвятского района. В школьные годы участвовал в деятельности литературного клуба «Пегасик». Окончил ЛГИТМиК (курс А. Д. Андреева), Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Работал в ТЮЗе имени Брянцева. Вёл цикл познавательных передач — «Русский стиль» и «Старая подшивка» на телеканале «Культура». Основатель и главный режиссёр Театра имени Шмелева в Москве. Руководитель студии Equilibrium, основатель и руководитель благотворительного проекта «Антресоль». Фильм Салтыкова «Чувствовать» участвовал в конкурсной программе 28-го международного кинофестиваля «Окно в Европу».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.