Актёр Виталий Салтыков может получить «Народное признание» за фильм об Усвятах

16:51, 01 декабря 2022, ПАИ

Жители Усвятского района выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» известного российского актёра, режиссёра и телеведущего Виталия Салтыкова за фильм об Усвятах. Он будет бороться за награду в номинации «Талант».

Летом 2021 года Виталий Салтыков снимал для мультимедийного проекта «Русский Феникс» небольшой клип, сюжетом которого был сон о детстве в деревне. Съёмки проходили в Усвятском районе на Бариновой Горе в деревне Бондарево, в деревнях Карпекино и Лукашенки, а участвовали в них — местные жители.

После этой работы режиссёр решил снять полноценный фильм об истории Усвятской земли. 4 ноября 2022 года в районном Доме культуры состоялась презентация фильма Виталия Салтыкова «Усвяты. Потаенная земля», где в хронологическом порядке описывается каждое произошедшее событие.

Виталий Салтыков — российский актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий. Родился и вырос в Ленинграде. Детство проводил на родине отца, в деревне Бондарево Усвятского района. В школьные годы участвовал в деятельности литературного клуба «Пегасик». Окончил ЛГИТМиК (курс А. Д. Андреева), Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Работал в ТЮЗе имени Брянцева. Вёл цикл познавательных передач — «Русский стиль» и «Старая подшивка» на телеканале «Культура». Основатель и главный режиссёр Театра имени Шмелева в Москве. Руководитель студии Equilibrium, основатель и руководитель благотворительного проекта «Антресоль». Фильм Салтыкова «Чувствовать» участвовал в конкурсной программе 28-го международного кинофестиваля «Окно в Европу».