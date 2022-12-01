Авторы проекта «Медиамол» поборются за «Народное признание»

17:45, 01 декабря 2022, ПАИ

Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» стал Центр молодёжи и общественных инициатив. Он выдвинут на награду за реализацию проекта «Медиамол», в рамках которого прошли обучение более 300 человек из всех муниципалитетов Псковской области.

«Медиамол» - первый экспериментальный проект областного уровня по обучению, повышению квалификации и созданию сообществ профессиональных журналистов, блогеров, активистов, интересующихся работой в пресс-службах муниципальных образований. Он позволил организовать в регионе устойчивые блогерские сообщества, способные к выработке общей информационной повестки, к созданию и наполнению единой информационной интернет-сети, направленной на позитивное развитие молодежи.

Проект включал в себя экспресс-курс, в рамках которого проходили интерактивные занятия, в том числе практические, проводились экскурсии на профильные предприятия города, было организовано общение с сотрудниками ведущих СМИ региона.