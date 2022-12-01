Авторы проекта «Медиамол» поборются за «Народное признание»
Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» стал Центр молодёжи и общественных инициатив. Он выдвинут на награду за реализацию проекта «Медиамол», в рамках которого прошли обучение более 300 человек из всех муниципалитетов Псковской области.
«Медиамол» - первый экспериментальный проект областного уровня по обучению, повышению квалификации и созданию сообществ профессиональных журналистов, блогеров, активистов, интересующихся работой в пресс-службах муниципальных образований. Он позволил организовать в регионе устойчивые блогерские сообщества, способные к выработке общей информационной повестки, к созданию и наполнению единой информационной интернет-сети, направленной на позитивное развитие молодежи.
Проект включал в себя экспресс-курс, в рамках которого проходили интерактивные занятия, в том числе практические, проводились экскурсии на профильные предприятия города, было организовано общение с сотрудниками ведущих СМИ региона.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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