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Общество

Авторы проекта «Медиамол» поборются за «Народное признание»

Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» стал Центр молодёжи и общественных инициатив. Он выдвинут на награду за реализацию проекта «Медиамол», в рамках которого прошли обучение более 300 человек из всех муниципалитетов Псковской области.

Фото предоставлено автором заявки«Медиамол» - первый экспериментальный проект областного уровня по обучению, повышению квалификации и созданию сообществ профессиональных журналистов, блогеров, активистов, интересующихся работой в пресс-службах муниципальных образований. Он позволил организовать в регионе устойчивые блогерские сообщества, способные к выработке общей информационной повестки, к созданию и наполнению единой информационной интернет-сети, направленной на позитивное развитие молодежи.

Проект включал в себя экспресс-курс, в рамках которого проходили интерактивные занятия, в том числе практические, проводились экскурсии на профильные предприятия города, было организовано общение с сотрудниками ведущих СМИ региона.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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