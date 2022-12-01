Автор «Библиосуббот» в Стругах Красных номинирована на «Народное признание»
В номинации «Инициатива» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился ещё один претендент на награду. Это сотрудница Струго-Красненской библиотеки Юлия Андреева, которая придумала проект «Библиосубботы. Просветительский практикум», который успешно реализуется уже более 11 месяцев.
Мероприятия проекта нацелены на семейный досуг, поэтому параллельно на них есть что-то для детей — детская зона с играми, мастер-классами, рисованием, аквагрим и многое другое. Кроме развлекательной составляющей в каждой теме присутствует образовательная функция, ведь вторая часть названия проекта — «Просветительский практикум».
В ходе реализации проекта зародился ещё один — молодёжный библиотечный клуб «Библиомафия», в его рамках уже состоялось семь серий стратегической игры. Юлия смогла привлечь к проведению молодых ребят — профессиональных ведущих «Мафии» из псковского игрового клуба. В планах — продолжить игры в следующем году.
За время своей работы клуб обзавёлся индивидуальным логотипом, подарочными значками, футболками с логотипами, хозяюшки-кондитеры готовили для встреч клуба даже торты с символикой.
Благодаря сетевой популярности у библиотеки появилось несколько дарителей из Санкт-Петербурга, которые просто привозят-приносят новые книги коробками и заказывают издания на маркетплейсах. За счёт дарителей в этом году фонды библиотеки пополнились более чем 500 экземплярами новых книг.
«В небольших поселениях, таких как посёлок Струги Красные, мало мест для проведения досуга. Теперь все ждут с нетерпением последнюю субботу месяца, чтобы отправиться в библиотеку, где всегда интересно, — отмечается в заявке. — Юлия смогла всколыхнуть местное сообщество и доказать, что библиотека — это не ветхое хранилище книг, а живой подвижный организм, способный соответствовать вызовам времени. А это уже само по себе большое достижение».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.