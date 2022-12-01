Автор «Библиосуббот» в Стругах Красных номинирована на «Народное признание»

22:20, 01 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Инициатива» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился ещё один претендент на награду. Это сотрудница Струго-Красненской библиотеки Юлия Андреева, которая придумала проект «Библиосубботы. Просветительский практикум», который успешно реализуется уже более 11 месяцев.

Мероприятия проекта нацелены на семейный досуг, поэтому параллельно на них есть что-то для детей — детская зона с играми, мастер-классами, рисованием, аквагрим и многое другое. Кроме развлекательной составляющей в каждой теме присутствует образовательная функция, ведь вторая часть названия проекта — «Просветительский практикум».

В ходе реализации проекта зародился ещё один — молодёжный библиотечный клуб «Библиомафия», в его рамках уже состоялось семь серий стратегической игры. Юлия смогла привлечь к проведению молодых ребят — профессиональных ведущих «Мафии» из псковского игрового клуба. В планах — продолжить игры в следующем году.

За время своей работы клуб обзавёлся индивидуальным логотипом, подарочными значками, футболками с логотипами, хозяюшки-кондитеры готовили для встреч клуба даже торты с символикой.

Благодаря сетевой популярности у библиотеки появилось несколько дарителей из Санкт-Петербурга, которые просто привозят-приносят новые книги коробками и заказывают издания на маркетплейсах. За счёт дарителей в этом году фонды библиотеки пополнились более чем 500 экземплярами новых книг.

«В небольших поселениях, таких как посёлок Струги Красные, мало мест для проведения досуга. Теперь все ждут с нетерпением последнюю субботу месяца, чтобы отправиться в библиотеку, где всегда интересно, — отмечается в заявке. — Юлия смогла всколыхнуть местное сообщество и доказать, что библиотека — это не ветхое хранилище книг, а живой подвижный организм, способный соответствовать вызовам времени. А это уже само по себе большое достижение».