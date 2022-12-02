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Общество

Фестиваль «Росянка-Fest» может завоевать «Народное признание»

Международный фестиваль дикой природы «Росянка-Fest», который состоялся 14 августа в посёлке Бежаницы, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он может получить награду в номинации «Событие».

Фото предоставлено автором заявкиФестиваль «Росянка-Fest» проводится уже четыре года, однако из-за пандемии и ограничительных мер два из них он был в онлайн-формате. В этом году фестиваль вновь вернулся в офлайн. Он проходил в музейном парке имения Философовых и собрал на своей экологической площадке более 500 человек.

«Это мероприятие показало, как многогранна и широка наша страна, ведь на фестивалях было представлено около 40 особо охраняемых природных территорий России, а также Латвии, Белоруссии», — отметил директор Государственного природного заповедника «Полистовский» Николай Кораблёв.

Фото предоставлено автором заявкиНа фестивале было организовано несколько интерактивных площадок: большая концертная программа, выступление реконструкторов позднего Средневековья, ремесленная и фермерская ярмарки, множество творческих мастер-классов, экологические игры и два путешествия в дикую природу.

Гвоздём программы стали экскурсии в водно-болотное угодье «Озерки», которую организовали сотрудники Полистовского заповедника. Участники экскурсии узнали, как появились болота, не выходя за пределы посёлка нашли небольшой участок верхового болота, сформировавшийся на месте озерца, где смогли рассмотреть разную болотную растительность, в том числе и знаменитую росянку.

Фото предоставлено автором заявкиПосёлок Бежаницы расположен недалеко от огромных просторов Полистово-Ловатской системы верховых болот. Это одно из крупнейших болот в Европе, и существенную часть его охраняют в Псковской и Новгородской областях соответственно Полистовский и Рдейский заповедники. На фестивале эти природные территории провели экологические игры, мастер-классы, викторины, а также представили две фотовыставки: одна демонстрировала ландшафты и растительный мир Полистовья, а вторая, привезённая Рдейским заповедником, называлапсь «Лесное селфи» — на фото были звери, запечатлённые фотоловушками.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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