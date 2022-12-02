Фестиваль «Росянка-Fest» может завоевать «Народное признание»

00:46, 02 декабря 2022, ПАИ

Международный фестиваль дикой природы «Росянка-Fest», который состоялся 14 августа в посёлке Бежаницы, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он может получить награду в номинации «Событие».

Фестиваль «Росянка-Fest» проводится уже четыре года, однако из-за пандемии и ограничительных мер два из них он был в онлайн-формате. В этом году фестиваль вновь вернулся в офлайн. Он проходил в музейном парке имения Философовых и собрал на своей экологической площадке более 500 человек.

«Это мероприятие показало, как многогранна и широка наша страна, ведь на фестивалях было представлено около 40 особо охраняемых природных территорий России, а также Латвии, Белоруссии», — отметил директор Государственного природного заповедника «Полистовский» Николай Кораблёв.

На фестивале было организовано несколько интерактивных площадок: большая концертная программа, выступление реконструкторов позднего Средневековья, ремесленная и фермерская ярмарки, множество творческих мастер-классов, экологические игры и два путешествия в дикую природу.

Гвоздём программы стали экскурсии в водно-болотное угодье «Озерки», которую организовали сотрудники Полистовского заповедника. Участники экскурсии узнали, как появились болота, не выходя за пределы посёлка нашли небольшой участок верхового болота, сформировавшийся на месте озерца, где смогли рассмотреть разную болотную растительность, в том числе и знаменитую росянку.

Посёлок Бежаницы расположен недалеко от огромных просторов Полистово-Ловатской системы верховых болот. Это одно из крупнейших болот в Европе, и существенную часть его охраняют в Псковской и Новгородской областях соответственно Полистовский и Рдейский заповедники. На фестивале эти природные территории провели экологические игры, мастер-классы, викторины, а также представили две фотовыставки: одна демонстрировала ландшафты и растительный мир Полистовья, а вторая, привезённая Рдейским заповедником, называлапсь «Лесное селфи» — на фото были звери, запечатлённые фотоловушками.