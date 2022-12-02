Антон Сергеев: Псковский медиафорум удался

17:55, 02 декабря 2022, ПАИ

Псковский медиафорум прошел успешно, считает советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев. Об этом он сказал в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Luki.FM».

«Всё удалось, всё срослось, все приехали, всё получилось. Поэтому я считаю, что форум удался. Дискуссия была интересной, ребята не давали какие-то теоретические выкладки, а говорили с точки зрения практиков», – заметил гость студии.

По его словам, все задумки и идеи, которые были в планах, получилось реализовать, в том числе в рамках медиафорума была организована прямая линия с Донецком.

III Псковский международный медиафорум прошёл 26 ноября. В этом году главными вопросами для обсуждения стали приграничная политика и журналистика. К участию в этом разговоре были приглашены региональные и федеральные медиаэксперты. В частности, в пленарном заседании приняли участие генеральный директор ФГУП «ИТАР-ТАСС» Сергей Михайлов, генеральный директор ТК «Санкт-Петербург», первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, ведущий телеканала РЕН ТВ Андрей Добров, ведущий телеканала «Россия-24» Алексей Казаков.

Первая часть фоторепортажа с медиафорума доступна по ссылке. Вторую часть фоторепортажа можно посмотреть здесь.