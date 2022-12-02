Проект #ЭКОДВИЖ_60 стал третьим претендентом на «Народное признание» в номинации «Экомышление»
Появился третий претендент на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Экомышление». Это проект #ЭКОДВИЖ_60, который придумала и реализовала команда экоактивистов из Опочецкого района.
Этот проект в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса поддержки лучших добровольческих практик «Регион добрых дел». В его рамках экоактивистам удалось создать в нескольких районах Псковской области эковолонтерские отряды и объединить их в единое движение. Они организовали обучение эковолонтерских отрядов, экослет добровольцев Псковской области на турбазе «Алоль», конкурсы, акции и другие мероприятия, которые прошли под эгидой проекта.
Опочецкие волонтеры Центра добровольчества стали первыми в регионе, кто реализовал на практике такую масштабную задачу. Под своим началом они сплотили экодобровольцев из Новоржевского, Псковского Стругокрасненского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Красногородского, Пыталовского, Пустошкинского и Великолукского районов.
Проект завершится в декабре 2022 года.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Проект #ЭКОДВИЖ_60 стал третьим претендентом на «Народное признание» в номинации «Экомышление»