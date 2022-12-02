Проект #ЭКОДВИЖ_60 стал третьим претендентом на «Народное признание» в номинации «Экомышление»

18:37, 02 декабря 2022, ПАИ

Появился третий претендент на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Экомышление». Это проект #ЭКОДВИЖ_60, который придумала и реализовала команда экоактивистов из Опочецкого района.

Этот проект в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса поддержки лучших добровольческих практик «Регион добрых дел». В его рамках экоактивистам удалось создать в нескольких районах Псковской области эковолонтерские отряды и объединить их в единое движение. Они организовали обучение эковолонтерских отрядов, экослет добровольцев Псковской области на турбазе «Алоль», конкурсы, акции и другие мероприятия, которые прошли под эгидой проекта.

Опочецкие волонтеры Центра добровольчества стали первыми в регионе, кто реализовал на практике такую масштабную задачу. Под своим началом они сплотили экодобровольцев из Новоржевского, Псковского Стругокрасненского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Красногородского, Пыталовского, Пустошкинского и Великолукского районов.

Проект завершится в декабре 2022 года.