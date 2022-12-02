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Общество

Проект #ЭКОДВИЖ_60 стал третьим претендентом на «Народное признание» в номинации «Экомышление»

Появился третий претендент на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Экомышление». Это проект #ЭКОДВИЖ_60, который придумала и реализовала команда экоактивистов из Опочецкого района.

Фото предоставлено автором заявкиЭтот проект в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса поддержки лучших добровольческих практик «Регион добрых дел». В его рамках экоактивистам удалось создать в нескольких районах Псковской области эковолонтерские отряды и объединить их в единое движение. Они организовали обучение эковолонтерских отрядов, экослет добровольцев Псковской области на турбазе «Алоль», конкурсы, акции и другие мероприятия, которые прошли под эгидой проекта.

Опочецкие волонтеры Центра добровольчества стали первыми в регионе, кто реализовал на практике такую масштабную задачу. Под своим началом они сплотили экодобровольцев из Новоржевского, Псковского Стругокрасненского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Красногородского, Пыталовского, Пустошкинского и Великолукского районов.

Проект завершится в декабре 2022 года.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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