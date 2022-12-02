Хозяин клубничных плантаций претендует на звание «Бизнесмен года»
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Бежаницкая ягода» Илья Степанов претендует на звание «Бизнесмен года», которое будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022».
Илья Степанов родился в деревне Красное Иваньково недалеко от Бежаниц. В Великих Луках получал строительное образование. Там же познакомился с будущей женой Любовью и уже вместе с девушкой вернулся обратно домой. В родной деревне устроился рабочим на только что открывшуюся ягодную ферму приезжих из Санкт-Петербурга. Полгода он работал на чужой ферме, а со временем решил открыть свою.
С 2018 года Илья Степанов является руководителем КФК «Бежаницкая ягода» и вместе с партнёром Алексеем Куровым и отцом, который всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственному делу, занимается разведением всевозможных сортов клубники. Сегодня эта ягода занимает уже 6 га полей, а урожай в 2022 году достиг 8 тонн.
В этом году он с отцом построил свою первую теплицу размером 6 на 40 метров. В следующем году семья хочет построить ещё несколько теплиц и посадить там клубнику. Под укрытием ягода будет чище, красивее, и дожди ей не будут страшны. В планах также разведение сортовой малины и производство сушёных фруктов и овощей.
Илья Степанов собирается побороться и за второй грант: он необходим для строительства ангара.
По итогам 2021 года фермер был занесён на районную Доску почёта «Ими гордится район».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.