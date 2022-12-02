Хозяин клубничных плантаций претендует на звание «Бизнесмен года»

20:47, 02 декабря 2022, ПАИ

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Бежаницкая ягода» Илья Степанов претендует на звание «Бизнесмен года», которое будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022».

Илья Степанов родился в деревне Красное Иваньково недалеко от Бежаниц. В Великих Луках получал строительное образование. Там же познакомился с будущей женой Любовью и уже вместе с девушкой вернулся обратно домой. В родной деревне устроился рабочим на только что открывшуюся ягодную ферму приезжих из Санкт-Петербурга. Полгода он работал на чужой ферме, а со временем решил открыть свою.

С 2018 года Илья Степанов является руководителем КФК «Бежаницкая ягода» и вместе с партнёром Алексеем Куровым и отцом, который всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственному делу, занимается разведением всевозможных сортов клубники. Сегодня эта ягода занимает уже 6 га полей, а урожай в 2022 году достиг 8 тонн.

В этом году он с отцом построил свою первую теплицу размером 6 на 40 метров. В следующем году семья хочет построить ещё несколько теплиц и посадить там клубнику. Под укрытием ягода будет чище, красивее, и дожди ей не будут страшны. В планах также разведение сортовой малины и производство сушёных фруктов и овощей.

Илья Степанов собирается побороться и за второй грант: он необходим для строительства ангара.

По итогам 2021 года фермер был занесён на районную Доску почёта «Ими гордится район».