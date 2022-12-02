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Экономика

Хозяин клубничных плантаций претендует на звание «Бизнесмен года»

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Бежаницкая ягода» Илья Степанов претендует на звание «Бизнесмен года», которое будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022».

Фото предоставлено автором заявкиИлья Степанов родился в деревне Красное Иваньково недалеко от Бежаниц. В Великих Луках получал строительное образование. Там же познакомился с будущей женой Любовью и уже вместе с девушкой вернулся обратно домой. В родной деревне устроился рабочим на только что открывшуюся ягодную ферму приезжих из Санкт-Петербурга. Полгода он работал на чужой ферме, а со временем решил открыть свою.

С 2018 года Илья Степанов является руководителем КФК «Бежаницкая ягода» и вместе с партнёром Алексеем Куровым и отцом, который всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственному делу, занимается разведением всевозможных сортов клубники. Сегодня эта ягода занимает уже 6 га полей, а урожай в 2022 году достиг 8 тонн.

Фото предоставлено автором заявкиВ этом году он с отцом построил свою первую теплицу размером 6 на 40 метров. В следующем году семья хочет построить ещё несколько теплиц и посадить там клубнику. Под укрытием ягода будет чище, красивее, и дожди ей не будут страшны. В планах также разведение сортовой малины и производство сушёных фруктов и овощей.

Илья Степанов собирается побороться и за второй грант: он необходим для строительства ангара.

По итогам 2021 года фермер был занесён на районную Доску почёта «Ими гордится район».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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