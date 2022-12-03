Астрономический фестиваль в Пскове может быть признан событием года в рамках «Народного признания»
В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» появился новый претендент на награду: это астрономический фестиваль «Юрьева ночь», который организовал 12 апреля 2022 года в Пскове единственный в Псковской области клуб любителей астрономии «АстроПсков».
Астрономы-любители установили на площади Ленина пять телескопов. Картинку с одного из них вывели прямо на большой экран, установленный на площади Ленина. Когда на Луну несколько раз набегали тучи, на этом экране демонстрировался небольшой ролик о размерах космических объектов с комментариями одного из организаторов мероприятия.
Фестиваль собрал порядка трёх тысяч человек, которые при помощи телескопов смогли рассмотреть красоту космоса, Луну и звёзды.
Клуб «АстроПсков» появился как объединение увлечённых астрономией людей, и с 2014 года его участники ведут активную работу, чтобы как можно больше людей смогли узнать о космосе.
Теперь клуб несколько раз в год организует акции, когда любой желающий может посмотреть на небо через телескоп. Также объединение проводит астрономический фестиваль. В 2022 году он состоялся в августе, а на 2023 год планируются уже два таких мероприятия — в апреле и конце августа.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Астрономический фестиваль в Пскове может быть признан событием года в рамках «Народного признания»
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