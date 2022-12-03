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Общество

Астрономический фестиваль в Пскове может быть признан событием года в рамках «Народного признания»

В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» появился новый претендент на награду: это астрономический фестиваль «Юрьева ночь», который организовал 12 апреля 2022 года в Пскове единственный в Псковской области клуб любителей астрономии «АстроПсков».

Фото предоставлено Владимиром Колпаковым

Астрономы-любители установили на площади Ленина пять телескопов. Картинку с одного из них вывели прямо на большой экран, установленный на площади Ленина. Когда на Луну несколько раз набегали тучи, на этом экране демонстрировался небольшой ролик о размерах космических объектов с комментариями одного из организаторов мероприятия.

Фестиваль собрал порядка трёх тысяч человек, которые при помощи телескопов смогли рассмотреть красоту космоса, Луну и звёзды.

Фото предоставлено Владимиром Колпаковым

Клуб «АстроПсков» появился как объединение увлечённых астрономией людей, и с 2014 года его участники ведут активную работу, чтобы как можно больше людей смогли узнать о космосе.

Теперь клуб несколько раз в год организует акции, когда любой желающий может посмотреть на небо через телескоп. Также объединение проводит астрономический фестиваль. В 2022 году он состоялся в августе, а на 2023 год планируются уже два таких мероприятия — в апреле и конце августа.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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