Астрономический фестиваль в Пскове может быть признан событием года в рамках «Народного признания»

22:26, 03 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» появился новый претендент на награду: это астрономический фестиваль «Юрьева ночь», который организовал 12 апреля 2022 года в Пскове единственный в Псковской области клуб любителей астрономии «АстроПсков».

Астрономы-любители установили на площади Ленина пять телескопов. Картинку с одного из них вывели прямо на большой экран, установленный на площади Ленина. Когда на Луну несколько раз набегали тучи, на этом экране демонстрировался небольшой ролик о размерах космических объектов с комментариями одного из организаторов мероприятия.

Фестиваль собрал порядка трёх тысяч человек, которые при помощи телескопов смогли рассмотреть красоту космоса, Луну и звёзды.

Клуб «АстроПсков» появился как объединение увлечённых астрономией людей, и с 2014 года его участники ведут активную работу, чтобы как можно больше людей смогли узнать о космосе.

Теперь клуб несколько раз в год организует акции, когда любой желающий может посмотреть на небо через телескоп. Также объединение проводит астрономический фестиваль. В 2022 году он состоялся в августе, а на 2023 год планируются уже два таких мероприятия — в апреле и конце августа.