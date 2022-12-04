Мастер по декоративному творчеству из Локни выдвинута на «Народное признание»
Мастер по декоративно-прикладному творчеству из Локни Елена Никифорова пополнила список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она выдвинута на получение награды в номинации «Призвание».
«Елена Никифорова «творит с душой», каждая ее работа неповторима, выполнена с большой любовью», - отмечается в заявке. Она работает с природными материалами, занимается росписью по дереву, лоскутным шитьем, авторскими текстильными куклами.
Мастер увлечена творчеством с детства. Еще в школе много рисовала, занималась оформительской деятельностью. После окончания Опочецкого педагогического училища работала учителем начальных классов и рисования в Локнянской средней школе. Последние 16 лет Елена Никифорова работает воспитателем детского сада «Колосок» в Локне, где благодаря ее фантазии и умелым рукам интерьеры бустроены очень стильно и уютно, всегда с «изюминкой» сделано оформление тематических праздников.
Елена Никифорова на протяжении нескольких десятилетий активно сотрудничает с Локнянским культурно-досуговым центром, участвует во всех его творческих проектах: выставках, ярмарках, конкурсах, фестивалях.
Мастер является Лауреатом областного конкурса-выставки «Масленичный сувенир» 2017, 2018, 2020 годов, Лауреатом I степени Международного конкурса для детей и взрослых «Талантикум» 2020 года, Лауреатом I степени III Межмуниципального гастрономического фестиваля «Скатерть-самобранка» в номинации «Наливное яблочко» муниципального учреждения «Дновский районный культурный центр». Неоднократно награждалась дипломами за сохранение и развитие ремесленных традиций. Елена Петровна Никифорова в 2020 году стала победителем областного конкурса на присуждение творческих премий для мастеров народного творчества.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.