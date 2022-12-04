Мастер по декоративному творчеству из Локни выдвинута на «Народное признание»

19:12, 04 декабря 2022, ПАИ

Мастер по декоративно-прикладному творчеству из Локни Елена Никифорова пополнила список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она выдвинута на получение награды в номинации «Призвание».

«Елена Никифорова «творит с душой», каждая ее работа неповторима, выполнена с большой любовью», - отмечается в заявке. Она работает с природными материалами, занимается росписью по дереву, лоскутным шитьем, авторскими текстильными куклами.

Мастер увлечена творчеством с детства. Еще в школе много рисовала, занималась оформительской деятельностью. После окончания Опочецкого педагогического училища работала учителем начальных классов и рисования в Локнянской средней школе. Последние 16 лет Елена Никифорова работает воспитателем детского сада «Колосок» в Локне, где благодаря ее фантазии и умелым рукам интерьеры бустроены очень стильно и уютно, всегда с «изюминкой» сделано оформление тематических праздников.

Елена Никифорова на протяжении нескольких десятилетий активно сотрудничает с Локнянским культурно-досуговым центром, участвует во всех его творческих проектах: выставках, ярмарках, конкурсах, фестивалях.

Мастер является Лауреатом областного конкурса-выставки «Масленичный сувенир» 2017, 2018, 2020 годов, Лауреатом I степени Международного конкурса для детей и взрослых «Талантикум» 2020 года, Лауреатом I степени III Межмуниципального гастрономического фестиваля «Скатерть-самобранка» в номинации «Наливное яблочко» муниципального учреждения «Дновский районный культурный центр». Неоднократно награждалась дипломами за сохранение и развитие ремесленных традиций. Елена Петровна Никифорова в 2020 году стала победителем областного конкурса на присуждение творческих премий для мастеров народного творчества.