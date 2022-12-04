Опочецкий театр «М'АРТ» может завоевать «Народное признание»

21:38, 04 декабря 2022, ПАИ

Самодеятельный театр «М'АРТ» из Опочки стал новым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант».

В заявке отмечается, что театр стал изюминкой Опочки и завоевал особую любовь местной публики. После долгого перерыва деятельность театра возобновилась в 2020 году с приходом режиссёра Михаила Корыцева — человека, посвятившего театральному искусству всю жизнь. Он стал вдохновителем Опочецкого драматического театра и сумел за короткий срок создать условия для развития творческого потенциала самодеятельных артистов.

Окончив театрально-художественный институт имени Островского в Ташкенте, Михаил Корыцев долгое время работал в местном академическом театре имени Горького, а затем в Московском мюзикл-театре «Монотон» при театральном колледже имени Леонида Филатова. Там он преподавал молодым людям актёрское мастерство и сценическую речь.

Переехав в Опочку, режиссёр продолжил заниматься любимым делом, сумев привлечь в свою труппу начинающих артистов. На одной сцене свои актёрские способности демонстрируют как люди старшего поколения, так и талантливая молодёжь Опочки — школьники и студенты.

За спиной у театральной труппы выступления не только в Опочке и близлежащих деревнях, но и в других городах Псковской области.