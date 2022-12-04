Опочецкий театр «М'АРТ» может завоевать «Народное признание»
Самодеятельный театр «М'АРТ» из Опочки стал новым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант».
В заявке отмечается, что театр стал изюминкой Опочки и завоевал особую любовь местной публики. После долгого перерыва деятельность театра возобновилась в 2020 году с приходом режиссёра Михаила Корыцева — человека, посвятившего театральному искусству всю жизнь. Он стал вдохновителем Опочецкого драматического театра и сумел за короткий срок создать условия для развития творческого потенциала самодеятельных артистов.
Окончив театрально-художественный институт имени Островского в Ташкенте, Михаил Корыцев долгое время работал в местном академическом театре имени Горького, а затем в Московском мюзикл-театре «Монотон» при театральном колледже имени Леонида Филатова. Там он преподавал молодым людям актёрское мастерство и сценическую речь.
Переехав в Опочку, режиссёр продолжил заниматься любимым делом, сумев привлечь в свою труппу начинающих артистов. На одной сцене свои актёрские способности демонстрируют как люди старшего поколения, так и талантливая молодёжь Опочки — школьники и студенты.
За спиной у театральной труппы выступления не только в Опочке и близлежащих деревнях, но и в других городах Псковской области.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.