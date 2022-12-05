Юная вокалистка из Себежа поборется за «Народное признание»
Новым претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Талант» стала 15-летняя вокалистка из Себежа Анна Яковлева.
Девушка занимается с 4-летнего возраста, была солисткой вокальной группы «Маленькая компания». С 12 лет она обучается в школе вокала Ольги Сафроновой в Санкт-Петербурге, дополнительно занимается народным пением с псковским педагогом Еленой Самедовой.
Анна Яковлева окончила с отличием хоровое отделение и отделение фортепиано Себежский детской школы искусств, является обладателем Гран-при и звания лауреата многочисленных международных конкурсов, четыре раза входила в число «Юных дарований Псковщины», была стипендиатом программы «Одаренные дети Себежского края».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.