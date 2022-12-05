Юная вокалистка из Себежа поборется за «Народное признание»

13:00, 05 декабря 2022, ПАИ

Новым претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Талант» стала 15-летняя вокалистка из Себежа Анна Яковлева.

Девушка занимается с 4-летнего возраста, была солисткой вокальной группы «Маленькая компания». С 12 лет она обучается в школе вокала Ольги Сафроновой в Санкт-Петербурге, дополнительно занимается народным пением с псковским педагогом Еленой Самедовой.

Анна Яковлева окончила с отличием хоровое отделение и отделение фортепиано Себежский детской школы искусств, является обладателем Гран-при и звания лауреата многочисленных международных конкурсов, четыре раза входила в число «Юных дарований Псковщины», была стипендиатом программы «Одаренные дети Себежского края».