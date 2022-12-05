От телефонных мошенников в Псковской области за неделю пострадали 24 человека

19:29, 05 декабря 2022, ПАИ

От телефонных мошенников в Псковской области за прошедшую неделю пострадали 24 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Потерпевшим причинён ущерб от 4 тысяч до 2,5 млн рублей, общая сумма переведённых мошенникам средств — свыше 10 млн рублей.

В 12 случаях предлогом для обмана потерпевших со стороны мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов или представителями банков, стала информация о несанкционированном банковском кредите, для предотвращения последствий которого введённые в заблуждение граждане переводили свои денежные средства на счета, указанные преступниками.

Также более шести миллионов рублей перевели псковичи на счета мошенников. Им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали собеседникам во избежание попыток несанкционированного списания денег или оформления кредитов перечислить свои сбережения на «безопасные счета».

Помимо этого, мошенники могут предложить перевести деньги на нужды СВО. При возникновении подобных ситуаций руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей призывают немедленно обратиться в правоохранительные органы, а также в областное управление Роспотребнадзора по телефону горячей линии (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112) 72-19-10.