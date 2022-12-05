Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

От телефонных мошенников в Псковской области за неделю пострадали 24 человека

От телефонных мошенников в Псковской области за прошедшую неделю пострадали 24 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Потерпевшим причинён ущерб от 4 тысяч до 2,5 млн рублей, общая сумма переведённых мошенникам средств — свыше 10 млн рублей.

В 12 случаях предлогом для обмана потерпевших со стороны мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов или представителями банков, стала информация о несанкционированном банковском кредите, для предотвращения последствий которого введённые в заблуждение граждане переводили свои денежные средства на счета, указанные преступниками.

Также более шести миллионов рублей перевели псковичи на счета мошенников. Им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали собеседникам во избежание попыток несанкционированного списания денег или оформления кредитов перечислить свои сбережения на «безопасные счета».

Помимо этого, мошенники могут предложить перевести деньги на нужды СВО. При возникновении подобных ситуаций руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей призывают немедленно обратиться в правоохранительные органы, а также в областное управление Роспотребнадзора по телефону горячей линии (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112) 72-19-10.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2022

От телефонных мошенников в Псковской области за неделю пострадали 24 человека
05 декабря 2022

Мошенники обзванивают псковских бизнесменов с просьбой передать деньги на СВО
04 декабря 2022

Косуля на льду и проплывающий лось: жители Палкино рассказали о спасательных операциях
04 декабря 2022

Упавший из-за фуры светофор восстановили в Великих Луках
04 декабря 2022

Уголовный розыск ищет жителя Великих Лук

04 декабря 2022

При обрушении дома в Нижневартовске погибли два человека

04 декабря 2022

Женщина-водитель пострадала в результате ДТП в Опочецком районе

04 декабря 2022

Renault Megane сбил пешехода в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...