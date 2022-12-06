Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Палкинского района будут контролировать строительство экотехнопарка

Жители Палкинского района будут контролировать строительство экотехнопарка, сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь». 

Гостья студии отметила, что жители переживают за соответствие объекта проекту: «Вдруг что-то не так, вдруг не такой объект будет». Однако, как заверила глава района, волноваться не о чем. По ее словам, строительство экотехнопарка находится под контролем администрации Палкинского района. Также планируется привлечь инициативных жителей, которые будут следить за созданием предприятия на каждом этапе.

Помимо этого, Ольга Потапова рассказала, что посетила экотехнопарк в Московской области и лично убедилась в экологичности предприятия. По её словам, мусор там не летает, люди работают без масок, а запах на самом предприятии очень слабый. «Этот объект должен быть на территории Псковской области. Это не свалка», – успокоила Ольга Потапова.

Сейчас проект экотехнопарка находится на экологической экспертизе в правительстве Псковской области. Ее результаты будут обнародованы.

Ранее сообщалось, что строительство экотехнопарка обойдется в 4 млрд рублей. Завершить его предполагается в 2024 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Мост через Милёвку может стать туристическим
06 декабря 2022

Крупный «Рождественский» самородок добыли в Калининграде
06 декабря 2022

Александр Братчиков: 43 миллиона потрачены с умом
06 декабря 2022

Мост через Милевку в Пскове ремонтируют с опережением графика
06 декабря 2022

ФОТОФАКТ Новогоднюю ель установили в Кунье
06 декабря 2022

Михаил Ведерников посетил обновленный лицей №10 в Пскове

06 декабря 2022

В центре Пскова залезающего в окно Деда Мороза сменил снеговик
06 декабря 2022

Работавшие в Бериславе псковские врачи номинированы на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...