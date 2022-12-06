Жители Палкинского района будут контролировать строительство экотехнопарка

16:53, 06 декабря 2022, ПАИ

Жители Палкинского района будут контролировать строительство экотехнопарка, сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Гостья студии отметила, что жители переживают за соответствие объекта проекту: «Вдруг что-то не так, вдруг не такой объект будет». Однако, как заверила глава района, волноваться не о чем. По ее словам, строительство экотехнопарка находится под контролем администрации Палкинского района. Также планируется привлечь инициативных жителей, которые будут следить за созданием предприятия на каждом этапе.

Помимо этого, Ольга Потапова рассказала, что посетила экотехнопарк в Московской области и лично убедилась в экологичности предприятия. По её словам, мусор там не летает, люди работают без масок, а запах на самом предприятии очень слабый. «Этот объект должен быть на территории Псковской области. Это не свалка», – успокоила Ольга Потапова.

Сейчас проект экотехнопарка находится на экологической экспертизе в правительстве Псковской области. Ее результаты будут обнародованы.

Ранее сообщалось, что строительство экотехнопарка обойдется в 4 млрд рублей. Завершить его предполагается в 2024 году.