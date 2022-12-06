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Общество

На 37,5% вырос охват аудитории у псковского губернатора

На 37,5 % вырос охват аудитории у псковского губернатора Михаила Ведерникова, традиционно возглавляющего топ-30 медиарейтинга (1-е место, медиаиндекс 15 758,2) в ноябре. Охват увеличился с 2,4 до 3,3 миллиона. Газета «Псковская правда» составила рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Среди сюжетов с участием губернатора, которые оказались в центре внимания СМИ, были встреча главы региона с близкими мобилизованных псковичей, его визит в готовящуюся к открытию школу № 29 в Пскове и третий Псковский международный медиафорум, в пленарной дискуссии которого принял участие губернатор.

Последний получил резонанс и на федеральном уровне. В результате в федеральном топ-10 Михаил Ведерников также сохранил свои позиции, а уровень его медиаиндекса составил 8 665. Федеральные СМИ цитировали псковского губернатора, в первую очередь, в связи с его заявлением о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу РФ, сделанным в рамках медиафорума.

Фото: газета «Псковская правда». Инфографика Кирилла Гавриленко

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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