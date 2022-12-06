Фестиваль «Многоголосье-2022» претендует на «Народное признание»

14:55, 06 декабря 2022, ПАИ

Большой фестиваль «Многоголосье-2022», который состоялся в Великих Луках летом в дни проведения Международной встречи воздухоплавателей, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он стал ещё одним соискателем награды в номинации «Событие».

Мультиформатный арт-проект «Многоголосье» в этом году отпраздновал 30-летие со дня основания. В честь юбилейной даты и был организован масштабный фестиваль, который начался 11 июня с рок-концерта. В нём приняли участие группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Пскова и Великих Лук: «Дело Непенина», V.V. and BanD, ТаttooIN band, «Скворцы Степанова», «7 ОТЛИЧИЙ», «Гардарика», «Постоянные».

12 июня в рамках арт-проекта «Многоголосье» прошел концерт великолучанина, участника проекта «Голос», киноактёра Дмитрия Караневского и его ВИА «Пролетарское танго» из Санкт-Петербурга.

13 июня на летней эстраде собрались любители и ценители авторской песни. Для них выступили Лидия Чебоксарова и Евгений Быков, Александр Макаренков, Алексей Витаков и Владимир Поляков, трио «Свояси», группа «Порт Сентябрь», Наталья Кучер, Елена Кичигина, Александр Баль, Алексей Маментьев и другие.

14 июня день был посвящён джазу. На сцене выступил квартет великолучанина Сергея Шишкова, в составе его команды – известные московские джазовые музыканты, которые представили программу классического джазового репертуара. Свой вокал великолучанам подарила известная российская джазовая певица, актриса Анна Бутурлина.

Вечер 15 июня был отдан молодёжи. Ведущий и продюсер фестиваля «Оффлайн» Иван Корнышев представил музыкантов, играющих самую разнообразную музыку, быстро разлетающуюся в Сети, набирающую десятки и сотни тысяч просмотров.

16 июня великолучане посетили «Три маленьких концерта о любви». Соавтор и телеведущая программ «В нашу гавань заходили корабли» и «Песни нашего двора» Элеонора Филина рассказала и представила на суд зрителей озорные и лирические дворовые песни. Звезда французского шансона, победительница проекта «Ты супер! 60+» на НТВ Нина Дилон представила программу «Пою Париж». И знаменитая советская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ Ксения Георгиади завершила концерт хорошо знакомыми песнями, которые долгие годы звучали с экранов телевизоров. Затем на сцену летней эстрады вышли студенты Российского университета дружбы народов. «Мировой концерт» студентов РУДН представила великолучанка, преподаватель этого вуза, участница проекта «Голос», певица Мари Нжипуакую.

Финальный день чемпионата России по воздухоплаванию и юбилейного арт-проекта «Многоголосье-2022» подарил жителям и гостям города гала-концерт и выступление великолучанки, финалистки телепроекта «Голос», победительницы шоу «Три аккорда» Анастасии Спиридоновой.

Кроме того, в рамках арт-проекта состоялся концерт музыканта с мировым именем Алексея Архиповского – продолжателя традиций уроженца Великих Лук виртуоза-балалаечника Трояновского.

Собрать такой большой праздник смогла команда арт-проекта «Многоголосье» под патронажем ДК ЛК. Мероприятие проводилось на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке администрации города.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.