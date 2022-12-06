Резкий рост медийности отметила «Псковская правда» у вице-спикера Игоря Дитриха

17:05, 06 декабря 2022, ПАИ

Самый заметный рост медийности в ноябре продемонстрировал вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Об этом говорится в публикации газеты «Псковская правда» на основе системы «Медиалогия».

Парламентарий поднялся в топ-30 на 17 позиций, заняв пятое место с медиаиндексом 1 417,1. Он также попал в федеральный топ-10 (восьмое место, медиаиндекс 75,2).

Заместитель председателя областного Собрания в ноябре активно участвовал в работе регионального парламента, в частности, в рассмотрении и принятии в первом чтении проекта бюджета на 2023 год. На федеральном же уровне наиболее заметным оказалось его участие в качестве представителя законодательной власти в состоявшейся в Пскове презентация книги «Саласпилс. Забытая история».

Кроме того, на 16 пунктов выросли позиции уполномоченного по защите прав человека в Псковской области Дмитрия Шахова (12-е место, медиаиндекс 810). В ноябре псковский омбудсмен принял участие во Всероссийском совете региональных уполномоченных по правам человека, а также обратился к руководителям области и лидерам политических партий с предложением возобновить работу областной комиссии по увековечиванию жертв политических репрессий.

Также 12 пунктов прибавил в рейтинге вице-спикер областного Собрания, предприниматель Юрий Сорокин (18-е место, медиаиндекс 639). Значительная часть инфоповодов была связана с его благотворительной деятельностью: бизнесмен, в частности, отправил в Донбасс большую партию гуманитарной помощи - пилы, генераторы, теплую одежду и обувь.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».