Работавшие в Бериславе псковские врачи номинированы на «Народное признание»

17:13, 06 декабря 2022, ПАИ

Группа врачей из Псковской области, которые побывали в командировке в подшефном Бериславском районе, выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Они стали претендентами на награду в номинации «Призвание».

В августе - сентябре из Псковской области в Берислав были направлены два хирурга, два анестезиолога и акушер-гинеколог - Леонид Солонухин, Константин Рогозин, Алексей Андреев, Сергей Ильяшенко и Сергей Калашников.

В Бериславе врачам из Псковской области пришлось в целях безопасности жить в подвале. Медики оказывали экстренную помощь мирным жителям, в том числе детям, проводили операции, помогали стабилизировать состояние больных. Параллельно они оказывали помощь коллегам, которые спасали жизни военнослужащих в развёрнутом там же госпитале.

Как отмечали сами врачи, многие из них впервые в своей практике столкнулись с боевыми травмами, с тяжёлыми кровопотерями. Они рассказали, что даже во время обстрелов не прерывали операции.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.