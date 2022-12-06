Работавшие в Бериславе псковские врачи номинированы на «Народное признание»
Группа врачей из Псковской области, которые побывали в командировке в подшефном Бериславском районе, выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». Они стали претендентами на награду в номинации «Призвание».
В августе - сентябре из Псковской области в Берислав были направлены два хирурга, два анестезиолога и акушер-гинеколог - Леонид Солонухин, Константин Рогозин, Алексей Андреев, Сергей Ильяшенко и Сергей Калашников.
В Бериславе врачам из Псковской области пришлось в целях безопасности жить в подвале. Медики оказывали экстренную помощь мирным жителям, в том числе детям, проводили операции, помогали стабилизировать состояние больных. Параллельно они оказывали помощь коллегам, которые спасали жизни военнослужащих в развёрнутом там же госпитале.
Как отмечали сами врачи, многие из них впервые в своей практике столкнулись с боевыми травмами, с тяжёлыми кровопотерями. Они рассказали, что даже во время обстрелов не прерывали операции.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.