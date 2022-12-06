Участие в проектах «Медиацентра 60» повысило рейтинг псковских чиновников и УМВД

17:46, 06 декабря 2022, ПАИ

Благодаря участию в проектах «Медиацентра 60» политики, чиновники и общественные деятели Псковской области улучшили свои результаты в медиарейтинге газеты «Псковская правда», составленном на основе данных системы «Медиалогия».

Так, в первую десятку рейтинга вернулась председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (10-е место, медиаиндекс 910). Нарастить медийность ей помогла пресс-конференция в пресс-центре Псковского агентства информации. Глава облздрава вошла и в топ-10 на основе мониторинга федеральных СМИ. В нем она заняла 10-е место с медиаиндексом 49.

Также в ноябрьский топ вернулись председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева (15-е место, медиаиндекс 752), вице-губернатор Василий Осипов (19-е место, медиаиндекс 623) и руководитель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов (26-е место, медиаиндекс 417).

Ольга Тимофеева в ноябре оказалась в центре внимания СМИ благодаря двум крупным инфоповодам. Во-первых, два псковских проекта в сфере событийного туризма победили в престижной премии Russian Event Awards. А во-вторых, в Псковской области побывали участники федерального телевизионного проекта «Повара на колесах». Кроме того, «главная по культуре» стала участницей медиапроектов государственного медиахолдинга, которые дали ей значительное число упоминаний в СМИ: это «Псковский телеграм Online» и программа «Минкульт» на радио «Серебряный дождь».

Медиарейтинг Василия Осипова также вырос благодаря радиоинтервью в новой передаче «Среда обитания» на «Серебряном дожде»: ответы заместителя губернатора были разобраны на инфоповоды и легли в основу новостей, которые выходили в региональных и федеральных СМИ.

Также Николай Романов не только комментировал в СМИ вопросы, так или иначе связанные с региональным АПК, но и рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ о главных итогах уходящего, 2022 года в сельскохозяйственной отрасли Псковской области.

Пресс-конференция на площадке государственного медиахолдинга вернула в топ-30 и руководителя УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова (25-е место, медиаиндекс 423). Генерал-майор сообщил на ней как о наиболее резонансных, так и о самых типичных преступлениях, совершенных на территории региона в уходящем году. Кроме того, значительный пласт упоминаний Алексея Овсянникова в СМИ был связан с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».